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    Аршавин: Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из старта

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    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    По мнению Аршавина, в матче с финнами главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову можно попробовать сыграть в два нападающих.

    «С финнами можно и в два столба в нападении сыграть.

    Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, но морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.

    В первом матче сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:3.

    Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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