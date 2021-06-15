Аршавин: Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из старта

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

По мнению Аршавина, в матче с финнами главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову можно попробовать сыграть в два нападающих.

«С финнами можно и в два столба в нападении сыграть.

Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, но морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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В первом матче сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:3.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.