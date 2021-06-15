Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеМатч упущенных возможностей. Испания и Швеция разыграли нулевую ничью с обилием убойных моментов
  • 23:57
    • Испания и Швеция не забили ни одного гола
  • 21:00
    • Поляки в меньшинстве проиграли словакам
  • 17:52
    • Дубль Шика принес сборной Чехии победу над Шотландией
  • 16:37
    • Витория отреагировал на критику Салиховой
  • 16:06
    • Экс-игрок «Манчестер Сити» вошел в тренерский штаб «Ахмата»
    Все новости спорта

    Парагвай — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

    «Парагвай» — «Боливия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Парагвая Сборная Боливии Календарь Кубка Америки-2021
    В 03:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч «Парагвай» — «Боливия».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Парагвай»: Антони Сильва, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Robert Piris, Алехандро Ромеро, Mathias Villasanti, Gabriel Avalos, Мигель Альмирон, Angel Romero.

    «Боливия»: Рубен Кордано, Jairo Quinteros, Jose Sagredo, Адриан Джузино, Diego Ibanez, Лионель Хустиньяно, Boris Cespedes, Эрвин Сааведра, Jorge Flores, Jaume Cuellar, Хильберт Альварес.

    Предыдущий матч соперников: «Парагвай» — «Боливия» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парагвай» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Боливия» со счетом 1:2. Матч между командами «Парагвай» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Чемпион начнет с «сухой» победы
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Парагвай — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры