Парагвай — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

В 03:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Парагвай»: Антони Сильва, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Robert Piris, Алехандро Ромеро, Mathias Villasanti, Gabriel Avalos, Мигель Альмирон, Angel Romero.

«Боливия»: Рубен Кордано, Jairo Quinteros, Jose Sagredo, Адриан Джузино, Diego Ibanez, Лионель Хустиньяно, Boris Cespedes, Эрвин Сааведра, Jorge Flores, Jaume Cuellar, Хильберт Альварес.

Предыдущий матч соперников: «Парагвай» — «Боливия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Боливия» со счетом 1:2. Матч между командами «Парагвай» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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