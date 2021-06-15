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    Боливийцы вновь не уйдут с поля без гола?

    Парагвай — Боливия. Прогноз и ставка (к. 2.21) на футбол, Кубок Америки-2021, 15 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Боливия
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    Марсело Морено
    В бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовико» сборная Парагвая сразится с командой Боливии в первом туре группового этапа Кубка Америки-2021. Игра пройдет 15 июня, начало — в 03:00 по мск. Парагвай — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A 15 Июня 2021 года
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    Парагвай

    «Гуарани» в этом месяце провели два поединка, которые пришлись на матчи квалификации к чемпионату мира в Катаре. В этих играх они набрали всего одно очко.

    Этот пункт сборная Парагвая заработала в гостевом поединке против команды Уругвая, сыграв со счетом 0:0. После этого она потерпела домашнее фиаско от Бразилии, проиграв 0:2.

    В турнирной таблице отборочной компании к Мундиалю Парагвай с семью очками (одна победа, один проигрыш и четыре ничьи) идет на шестой строке, уступая всего балл пятой проходной позиции.

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    Стоит отметить, что поражение от бразильцев, парагвайцы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серия с учетом всех турниров, где было только два выигрыша и шесть мировых результатов.

    Боливия

    Сборная Боливии неплохо провела июньские матчи в отборочной компании к чемпионату мира в Катаре, набрав в двух поединках четыре очка.

    Сперва «зеленые» в родных стенах справились с командой Венесуэлы, победив со счетом 3:1, а затем расписали мировую в гостях с Чили, закончив с результатом 1:1.

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  • 10/06/2021

    • Всего в данном квалификационном турнире боливийцы набрали пять пунктов, с которыми разместились на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от пятой проходной строки на три очка.

    В отрезке пяти последних официальных матчей этих сборных числится по две победы одной из сторон при одном мировом исходе. Последний раз они играли в ноябре 2020 года, сыграв тогда 2:2 на поле Парагвая.

    Прогноз и ставка на Парагвай — Боливия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Парагвая предлагают — 1.60.

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    На викторию Боливии дают — 6.10, ничья оценена — в 3.88.

    Боливийцы накануне этого турнира продемонстрировали неплохой уровень игры. Ожидаем, что и сейчас они без боя не сдадутся, и наверняка свой гол забьют, в прочем, как и пропустят. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.

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