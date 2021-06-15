УЕФА допустит «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов

(УЕФА) проинформировал туринский, что будет допущен к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Goal

26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Появлялась информация, что клубы дисквалифицируют из Лиги чемпионов.

Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

Тем не менее в этом месяце стало известно, что разбирательство в отношении «бьянконери» приостановлено, после чего УЕФА уведомил клуб, что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22.

В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем.

Глава УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что правосудие «всегда наступает».