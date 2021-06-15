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    УЕФА допустит «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проинформировал туринский «Ювентус», что будет допущен к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Goal.

    «Ювентус» допустят к ЛЧ
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    «Ювентус» допустят к ЛЧ

    26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Появлялась информация, что клубы дисквалифицируют из Лиги чемпионов.

    Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

    Тем не менее в этом месяце стало известно, что разбирательство в отношении «бьянконери» приостановлено, после чего УЕФА уведомил клуб, что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22.

    В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем.

    Глава УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что правосудие «всегда наступает».

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