Луис Энрике поделился планами на игру против Швеции

Главный тренер сборной Испанииподелился ожиданиями от матча со Швецией в рамках первого тура группового этапа Евро-2020.

«Швеция — это команда, которая играет довольно прямолинейно. У нее очень сильные игроки, качественные футболисты, но потеря Кулушевски чувствительна. Мы постараемся перенести игру в наши сильные стороны.

План на игру всегда будет одним и тем же: владеть мячом и заниматься своим делом. Это не меняется. Есть условия, такие как жара, хотя я ожидал, что она будет сильнее. Вот почему мы готовились в Мадриде. Вы не можете изменить время, в этот день может быть очень жарко, но все в одинаковых условиях», — цитирует Энрике Marca.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Испания — Швеция состоится в понедельник, 14 июня.