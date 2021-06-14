Карасев обслужит матч Италия — Швейцария

Россиянинназначен главным арбитром на матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба — Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер (Англия).

Видеоарбитром встречи будет работать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты — Марко Фритц, Кристиан Гиттельманн (оба — Германия) и Павел Гил (Польша).

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.

В первом туре Карасев был резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония. Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 3:1.