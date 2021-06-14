Карасев обслужит матч Италия — Швейцария

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба — Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер (Англия).
Видеоарбитром встречи будет работать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты — Марко Фритц, Кристиан Гиттельманн (оба — Германия) и Павел Гил (Польша).
Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.
В первом туре Карасев был резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония. Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 3:1.