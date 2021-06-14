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    Карасев обслужит матч Италия — Швейцария

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    Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба — Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер (Англия).

    Видеоарбитром встречи будет работать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты — Марко Фритц, Кристиан Гиттельманн (оба — Германия) и Павел Гил (Польша).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.

    В первом туре Карасев был резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония. Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 3:1.

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