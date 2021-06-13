Малиновский поделился планами сборной Украины на матч с Нидерландами

Полузащитник сборной Украиныподелился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами.

«Мы сделаем все, чтобы набрать очки в этой игре. Мы хорошо готовились. Голландия — тяжелый соперник, но наша команда готова к этому матчу. Голландцы играют на своем поле и будут давить с первых минут, нам нужно сохранять концентрацию, играть компактно и грамотно действовать в обороне.

Важно не пропустить в первые 20 минут, потом у нас будет шанс начать играть в свой футбол. Играть с голландцами в открытую — не лучшая идея. У нас есть некоторые заготовки, посмотрим, как они сработают в матче», — цитирует Малиновского официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Нидерланды — Украина состоится сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 22:00 по мск.