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    Канчельскис: Бельгия обыграла Россию практически пешком

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    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис жестко раскритиковал игру российской команды в матче с Бельгией (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «В игре сборной мне не понравилось все. На протяжении целого года так играем. Что тут может понравиться? Тяжело, когда нет нападающих. Дзюба подустал, почему бы не выпустить Соболева или Заболотного? Когда футболист становится раком, надо его менять — в реанимацию везти.

    Слушаю передачу, там человек, игравший в футбол, говорит на всю страну, что мы сыграем вничью. За счет чего? Хватит притворяться! У нас большие проблемы. Мы ни с одной классной командой не сыграли вничью. Только Шотландию, Сан-Марино и Кипр обыграли. Прекращайте издеваться над футболом!

    Календарь и таблица Евро-2020

    Бельгийцы практически пешком нас обыграли. Это другой уровень. Не знаю, за счет чего мы хотели выиграть. Не было ни физики, ни игры — ничего», — передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

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