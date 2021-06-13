Грегорич — о юбилейном голе: Сейчас я совершенно ошеломлен происшедшим

Нападающий сборной Австрииподелился впечатлениями после победы над Северной Македонией (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

27-летний форвард «Аугсбурга» забил второй гол австрийцев, который стал 700-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Все прогнозы на Евро-2020

«У меня выдался тяжелый год — даже два года, — и не было никакой уверенности в том, что я попаду в окончательную заявку команды на Евро.

Выкладывался на всех тренировках и, слава богу, забил. Сейчас я совершенно ошеломлен происшедшим», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.