Грегорич — о юбилейном голе: Сейчас я совершенно ошеломлен происшедшим

Михаэль Грегорич Фото: globallookpress.com
27-летний форвард «Аугсбурга» забил второй гол австрийцев, который стал 700-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
«У меня выдался тяжелый год — даже два года, — и не было никакой уверенности в том, что я попаду в окончательную заявку команды на Евро.
Выкладывался на всех тренировках и, слава богу, забил. Сейчас я совершенно ошеломлен происшедшим», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.