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    Тренер сборной Австрии: Замены сработали и придали команде новый импульс

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    Главный тренер Австрии Франко Фода прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (3:1) в первом матче группового этапа Евро-2020.

    Франко Фода
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    Франко Фода

    «В целом, я очень доволен игрой. Мы хорошо начали, упорно работали без мяча, были агрессивны и заслуживали лидерство в счете.

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    Мы могли бы сделать счет 2:0 — был момент у Калайджича, затем мы пропустили после единственного провала в концентрации.

    В перерыве я сказал игрокам, что мы хотим быстрее играть вперед, и это у нас получилось намного лучше. Мы были намного мобильнее.

    Прежде всего, хорошо сработали замены. Грегорич и Арнаутович дали команде новый импульс. В целом, я считаю, что это была заслуженная победа», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.

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