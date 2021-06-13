Тренер сборной Австрии: Замены сработали и придали команде новый импульс

Главный тренер Австриипрокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (3:1) в первом матче группового этапа Евро-2020.

«В целом, я очень доволен игрой. Мы хорошо начали, упорно работали без мяча, были агрессивны и заслуживали лидерство в счете.

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Мы могли бы сделать счет 2:0 — был момент у Калайджича, затем мы пропустили после единственного провала в концентрации.

В перерыве я сказал игрокам, что мы хотим быстрее играть вперед, и это у нас получилось намного лучше. Мы были намного мобильнее.

Прежде всего, хорошо сработали замены. Грегорич и Арнаутович дали команде новый импульс. В целом, я считаю, что это была заслуженная победа», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.