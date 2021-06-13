Тренер сборной Австрии: Замены сработали и придали команде новый импульс

Франко Фода Фото: globallookpress.com
«В целом, я очень доволен игрой. Мы хорошо начали, упорно работали без мяча, были агрессивны и заслуживали лидерство в счете.
Мы могли бы сделать счет 2:0 — был момент у Калайджича, затем мы пропустили после единственного провала в концентрации.
В перерыве я сказал игрокам, что мы хотим быстрее играть вперед, и это у нас получилось намного лучше. Мы были намного мобильнее.
Прежде всего, хорошо сработали замены. Грегорич и Арнаутович дали команде новый импульс. В целом, я считаю, что это была заслуженная победа», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.