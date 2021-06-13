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    Федун: У сборной России нет достойных защитников, кроме Джикии

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением после поражения сборной России от команды Бельгии (0:3) в матче Евро-2020.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но все решили индивидуальные ошибки Шунина и Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно.

    Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на Исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность.

    Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола», — сказал Федун «Чемпионату».

    Календарь и таблица Евро-2020

    В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

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