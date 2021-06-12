Головин: Пока что нужно думать о первом шаге — выйти из группы

Полузащитникрассказал о целях команды на этом чемпионате Европы.

«Мы между собой говорили, что нужно делать все шаг за шагом. Сейчас первый наш шаг — это Бельгия. Следующий шаг — следующий матч. Если так брать, то большой шаг — это выйти из группы. Пока что думаем об этом, далеко забегать не хочется. Понятно, каждый хочет выиграть титул, но пока что нужно думать о первом шаге — выйти из группы», — цитирует Головина официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Напомним, что сборная России попала в одну группу со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.