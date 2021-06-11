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    Хавбек сборной Уэльса: Мы просто должны верить в то, что можем победить

    Футбол Сборная Уэльса Сборная Швейцарии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Дэниэл Джеймс поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 против сборной Швейцарии в группе А.

    Дэниэл Джеймс
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    Дэниэл Джеймс

    Валлийцы сыграют с Швейцарией 12 июня в Баку (Азербайджан). Начало встречи в 16:00 мск.

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    • «Это очень волнительно. Прежде всего, хочется подойти к последнему поединку с пониманием того, что путевка в плей-офф уже в кармане.

    Но, как показывает практика, это происходит не всегда. Мы просто должны верить, что хорошо подготовимся к каждому из матчей. Верить в то, что можем победить.

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    Это отец взял меня на мой первый сбор в Северном Уэльсе. Я прошел эту систему, хотя не родился в Уэльсе. В детских командах я встретил очень многих, с кем играю сегодня.

    Моим кумиром был Тьерри Анри. Он невероятно играл на Евро. В детстве я наблюдал за многими великими игроками.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Старался не пропускать ни одного матча со своими любимыми игроками», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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