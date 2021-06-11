Хавбек сборной Уэльса: Мы просто должны верить в то, что можем победить

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльсаподелился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 против сборной Швейцарии в группе А.

Валлийцы сыграют с Швейцарией 12 июня в Баку (Азербайджан). Начало встречи в 16:00 мск.

«Это очень волнительно. Прежде всего, хочется подойти к последнему поединку с пониманием того, что путевка в плей-офф уже в кармане.

Но, как показывает практика, это происходит не всегда. Мы просто должны верить, что хорошо подготовимся к каждому из матчей. Верить в то, что можем победить.

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Это отец взял меня на мой первый сбор в Северном Уэльсе. Я прошел эту систему, хотя не родился в Уэльсе. В детских командах я встретил очень многих, с кем играю сегодня.

Моим кумиром был Тьерри Анри. Он невероятно играл на Евро. В детстве я наблюдал за многими великими игроками.

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Старался не пропускать ни одного матча со своими любимыми игроками», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.