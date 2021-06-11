Бейл: Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами на этом турнире

Капитан сборной Уэльсаподелился впечатлениями от предстоящего матча Евро-2020 с командой Швейцарии.

Встреча пройдет 12 июня в Баку на стадионе «Олимпийский», начало в 16:00 мск.

«Мы идем от матча к матчу. Для нас главное — выйти из группы. Мы должны как следует потрудиться в матчах с тремя трудными командами, и тогда все получится.

Мы с молодыми игроками мало беседуем, но мне кажется, что им особо не нужна помощь. Они поверили в себя в отборочном цикле.

У нас в команде соблюден хороший баланс между опытом и молодостью, и мы с нетерпением ждем начала турнира.

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На этом турнире каждый матч трудный. Италия много раз добивалась успеха, Швейцария входит в десятку лучших команд в мире.

Турция недавно обыгрывала большие команды. Впереди у нас трудные матчи. Я не могу выделить какую-то одну игру, все они трудные.

Как и в прошлый раз, мы хотели участвовать в турнире и смотреть матчи. И у нас будет возможность посмотреть матчи, увидеть, как играют наши соперники и получить о них представление.

Мы будем смотреть матчи все вместе, одной командой. У нас есть варианты, и это очень хорошо. Если дела пойдут не слишком хорошо, мы сможем изменить ситуацию.

Нам нравится сосредотачиваться на себе. Мы любим подсматривать и за соперниками, но в первую очередь предпочитаем концентрироваться на том, что делаем мы.

Носить капитанскую повязку — уже большая честь. А я буду вести за собой страну на крупном турнире — это будет один из самых запоминающихся моментов в моей карьере.

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Что касается командного духа, я не собираюсь ничего говорить, все случится естественным образом по ходу игры.

Не важно, кто будет забивать голы. Лишь результат имеет значение. Знаю, что не забивал, но я сделал шесть или семь голевых передач в то время.

Я хорошо знаю, где находятся ворота. Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами на этом турнире.

Я хорошо себя чувствую и готов к турниру. Я забил несколько мячей за последнюю пару месяцев.

Я много тренировался, чтобы подойти к этому турниру в хорошей форме, и надеюсь, что смогу сохранить ее в ближайшие недели.

Мы хотим хорошо начать. Хотим создать для себя определенный задел. У нас есть план на игру. Мы хотим реализовать его и победить. Такова наша цель.

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Сборная Уэльса в предстоящем матче собирается выложиться на 110 процентов. Мы все в одной упряжке, у нас сильный командный дух, и мы собираемся продемонстрировать его в завтрашнем матче», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.