Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алессандро БастониЛучшие молодые таланты Евро-2020: Гарсия, Мендеш Тюрам и другие
  • 18:39
    • Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
  • 23:37
    • Испанская «молодежка» разгромила Литву в товарищеском матче
  • 22:13
    • Газизов подал в суд на «Спартак»
  • 21:24
    • FIFA 21 стала самой продаваемой игрой в Великобритании перед стартом Евро-2020
  • 20:53
    • Хартли признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ
    Все новости спорта

    Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Сборная Болгарии Евро-2020 (2021) Товарищеские матчи Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеской игре со сборной Болгарии.

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    На 35-й минуте матча Карим пожаловался на боль в бедре: сначала медицинский штаб подморозил место травмы, а после затейпировал ногу форварда.

    Но спустя 3 минуты Бензема сел на газон и попросил замену. Вместо него на поле вышел Оливье Жиру.

    Журналистка Карин Гальи сообщила в эфире, что у Бензема, по словам представителя тренерского штаба сборной Франции, всего лишь ушиб.

    Напомним, что это второй матч Бензема в составе сборной Франции после возвращения в национальную команду. Нападающий «Реала» не играл за сборную с 2015 года.

    Первый матч сборной Франции на Евро — 15 июня с Германией.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция снова выиграет с крупным счетом?
  • Франция — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Как сыграет последний спарринг перед Евро-2020 Испания?
  • Испания — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сыграют ли «Финикс» и «Денвер» результативнее?
  • «Финикс» — «Денвер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гаити — Никарагуа
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Колумбия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры