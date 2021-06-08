Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией

Нападающий сборной Францииполучил травму в товарищеской игре со сборной Болгарии.

На 35-й минуте матча Карим пожаловался на боль в бедре: сначала медицинский штаб подморозил место травмы, а после затейпировал ногу форварда.

Но спустя 3 минуты Бензема сел на газон и попросил замену. Вместо него на поле вышел Оливье Жиру.

Журналистка Карин Гальи сообщила в эфире, что у Бензема, по словам представителя тренерского штаба сборной Франции, всего лишь ушиб.

Напомним, что это второй матч Бензема в составе сборной Франции после возвращения в национальную команду. Нападающий «Реала» не играл за сборную с 2015 года.

Первый матч сборной Франции на Евро — 15 июня с Германией.