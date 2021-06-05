В Турции экс-начальник полиции осужден на 2170 лет по делу о заговоре против «Фенербахче»

Турецкий суд вынес приговоры по делу о сговоре против руководителей «Фенербахче», сообщает ESPN.

В 2011 году занимавший тогда пост президента клуба Азиз Йылдырым был осужден на шесть лет за организацию договорных матчей. В итоге он провел в тюрьме год. В те годы в турецком футболе был масштабный скандал, связанный с договорными матчами, причем инициатором называли именно «Фенербахче».

Сторону обвинения связывают с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвинили в попытке государственного переворота летом 2016 года.

5 июня суд приговорил Хидайета Караджу, который был главой медиагруппы Samanyolu, позже закрытой правительством, к 1406 годам тюремного заключения. Караджу обвинили в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Бывший начальник полиции Назми Ардич был приговорен к 2170 годам заключения по обвинению в подделке документов и заговоре против клуба. Также сообщается, что суд приговорил к лишению свободы еще как минимум 25 обвиняемых.