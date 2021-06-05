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    Сантуш: В игре с Испанией Португалия легко теряла мяч

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги товарищеского матча против Испании (0:0).

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Испания доминировала в матче, в первые 15 минут они много владели мячом. Мы легко теряли мяч, несмотря на то, что Испания не создала явных моментов. Во втором тайме команда начала играть лучше, выше располагаться на поле, сумев получить больше владения мячом.

    У Испании были хорошие шансы и еще один в конце после нашей ошибки, но я думаю, что во втором тайме команда стала лучше и могла делать то, чего не делала в первом тайме. Эта игра была важна для понимания того, как команда учится тому, над чем мы работаем на тренировках», — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Португалии на чемпионате Европы-2020 в группе F встретится с Францией, Германией и Венгрией.

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