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    Клубы АПЛ попросят Переса закрыть проект Суперлиги

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    Шесть клубов-основателей Суперлиги из английской Премьер-лиги попросят президента «Реала» Флорентино Переса закрыть проект европейской Суперлиги, утверждает ESPN.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    Как стало известно изданию, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» намерены обратиться к Пересу в ближайшее время.

    Как только глава «Реала» получит письмо, у него будет две-четыре недели, чтобы распустить компанию, стоящую за Суперлигой.

    Если Перес ответит отказом, то клубы АПЛ рассмотрят возможность обращения в суд.

  • Источник: УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ
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    • Напомним, что о своем выходе из проекта ранее заявили не только представители АПЛ, но также «Интер», «Милан» и «Атлетико». В Суперлиге остаются «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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