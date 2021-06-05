Клубы АПЛ попросят Переса закрыть проект Суперлиги

Шесть клубов-основателей Суперлиги из английской Премьер-лиги попросят президента «Реала»закрыть проект европейской Суперлиги, утверждает ESPN.

Как стало известно изданию, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» намерены обратиться к Пересу в ближайшее время.

Как только глава «Реала» получит письмо, у него будет две-четыре недели, чтобы распустить компанию, стоящую за Суперлигой.

Если Перес ответит отказом, то клубы АПЛ рассмотрят возможность обращения в суд.

Напомним, что о своем выходе из проекта ранее заявили не только представители АПЛ, но также «Интер», «Милан» и «Атлетико». В Суперлиге остаются «Реал», «Барселона» и «Ювентус».