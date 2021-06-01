Источник: УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ

Мадридскийи туринскийбудут исключены из числа участников Лиги чемпионов, сообщает Eurosport со ссылкой на La Reppublica.

Отмечается, что три указанных клуба могут быть исключены из турнира на срок от одного до двух лет.

Решение УЕФА будет оглашено в самое ближайшее время, ориентировочно это произойдет на следующей неделе.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до сих пор выражают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».