Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола и Томас ТухельФиниш сезона 2020/21. Что ждет «Челси», «МанСити» и УЕФА?
  • 22:27
    • Россия разгромила Белоруссию и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой
  • 20:35
    • «Реал» объявил о назначении Анчелотти на пост главного тренера
  • 20:29
    • Головин и Миранчук попали в стартовый состав сборной России на матч с Польшей
  • 21:31
    • Источник: УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ
  • 21:14
    • Сборная Армении ушла от поражения в матче с Хорватией
    Все новости спорта

    Источник: УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ

    Футбол Европейская Суперлига УЕФА Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Ювентус Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Мадридский «Реал», «Барселона» и туринский «Ювентус» будут исключены из числа участников Лиги чемпионов, сообщает Eurosport со ссылкой на La Reppublica.

    Александер Чеферин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Чеферин

    Отмечается, что три указанных клуба могут быть исключены из турнира на срок от одного до двух лет.

    Решение УЕФА будет оглашено в самое ближайшее время, ориентировочно это произойдет на следующей неделе.

  • УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги
  • Читайте по теме

    • Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

    УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до сих пор выражают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли сборная Россия против Левандовского?
  • Польша — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Почувствовали ли «Клипперс» запах крови?
  • «Клипперс» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Удастся ли «Нью-Йорку» сократить отставание в серии с «Атлантой»?
  • «Нью-Йорк» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры