Источник: УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ

Александер Чеферин Фото: globallookpress.com
Отмечается, что три указанных клуба могут быть исключены из турнира на срок от одного до двух лет.
Решение УЕФА будет оглашено в самое ближайшее время, ориентировочно это произойдет на следующей неделе.
Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.
Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».
УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.
Активную поддержку Суперлиге до сих пор выражают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».