ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНа пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
  • 23:19
    • УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги
  • 22:53
    • Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
  • 22:47
    • Швеция забросила Швейцарии семь безответных шайб на ЧМ-2021
  • 22:35
    • «Ницца» переманила главного тренера у чемпионов Франции
    Все новости спорта

    УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги

    Футбол УЕФА Европейская Суперлига Барселона Реал Мадрид Футбол Испании Ювентус Футбол Италии
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».

    УЕФА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    УЕФА

    Напомним, эти три клуба до сих пор состоят в европейской Суперлиге.

    «После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против мадридского "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение правового законодательства УЕФА», — говорится в сообщении организации.

    О создании Суперлиги с участием 12 топ-команд было объявлено 19 апреля, но через два дня ее приостановили.

    Девять клубов объявили о выходе из проекта, однако «Ювентус», «Реал» и «Барселона» отказались от этого.

    Ранее УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов в качестве наказания заплатит благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола по всей Европе.

    Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Россия разгромить Данию?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли немцы победить команду Казахстана?
  • Казахстан — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Казахстан — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры