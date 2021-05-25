УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги

(УЕФА) сообщил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении

Напомним, эти три клуба до сих пор состоят в европейской Суперлиге.

«После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против мадридского "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение правового законодательства УЕФА», — говорится в сообщении организации.

О создании Суперлиги с участием 12 топ-команд было объявлено 19 апреля, но через два дня ее приостановили.

Девять клубов объявили о выходе из проекта, однако «Ювентус», «Реал» и «Барселона» отказались от этого.

Ранее УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов в качестве наказания заплатит благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола по всей Европе.

Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.