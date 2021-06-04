Уругвай — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.06.2021)

В 01:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Matias Vina, Мартин Касерес, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Джованни Гонсалес, Федерико Вальверде, Хонатан Родригес.

«Парагвай»: Антони Сильва, Robert Rojas, Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Густаво Гомес, Гастон Клаудио Хименес, Angel Lucena, Mathias Villasanti, Angel Romero, Оскар Ромеро.

Предыдущий матч соперников: «Парагвай» — «Уругвай» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Парагвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 1:0. Матч между командами «Уругвай» и «Парагвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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