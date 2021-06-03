Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы

Защитникне сыграет за сборную Англии на чемпионате Европы.

Пресс-служба английской сборной сообщила, что футболист исключен из состава команды на турнир. Главный тренер «Трех Львов» Гарет Саутгейт пока не определился, кто заменит Трента в заявке.

22-летний футболист «Ливерпуля» получил травму в товарищеском матче с командой Австрии (1:0).

Обследование выявило у Трента повреждение мышцы бедра, на восстановление уйдет до 6 недель.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

13 июня англичане проведут свой первый матч на Евро-2020 с Хорватией.