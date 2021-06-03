Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
Пресс-служба английской сборной сообщила, что футболист исключен из состава команды на турнир. Главный тренер «Трех Львов» Гарет Саутгейт пока не определился, кто заменит Трента в заявке.
22-летний футболист «Ливерпуля» получил травму в товарищеском матче с командой Австрии (1:0).
Обследование выявило у Трента повреждение мышцы бедра, на восстановление уйдет до 6 недель.
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.
13 июня англичане проведут свой первый матч на Евро-2020 с Хорватией.