Испания (U21) — Португалия (U21): счет матча 0:1, обзор гола

одержала победу над(1:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы (U21).

Единственный гол на 80-й минуте забил в свои ворота испанский защитник «Вильярреала» Хорхе Куэнка.

Чемпионат Европы U21.1/2 финала Испания U21 — Португалия U21 — 0:1 (0:0) Гол: Куэнка, 80 — в свои воротаИспания U21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Мингеса, О.Хиль, Ману Гарсия (Сансет, 76), Диас (Пино, 66), Б.Хиль (Миранда, 46), Вильяр (Руис, 82), Субименди, ПуадоПортугалия U21: Кошта, Далот, Конте, Диогу Лейте, Кейруш, Фернандеш (Флорентину, 51), Виейра (Педру Перейра, 90), Браганса (Бару, 65), Витинья, Леан (Тиагу Томаш, 64), Мота (Жоау Филипе, 66)Предупреждения: Леан, 31. Диас, 57

В финале португальские футболисты встретятся с победителем пары Голландия — Германия.

Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.