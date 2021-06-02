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    Сборная Венгрии огласила окончательный состав на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Венгрии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси огласил расширенный состав для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

    Марко Росси
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    Марко Росси

    Отметим, что в список игроков не попал лидер национальной команды Доминик Собослаи. 20-летний форвард не успел набрать оптимальную форму после травмы.

    Вратари: Богдан Адам (Ференцварош), Денеш Дибус (Ференцварош), Гулачи Петер (Лейпциг)

    Защитники: Бендегуз Болла (Фехервар), Ботка Эндре (Ференцварош), Фиола Аттила (Фехервар), Кешкес Акос (Лугано), Ланг Адам (Омония), Ловренчич Гергу (Ференцварош), Вилли Орбан (Лейпалс) Аттила (Фенербахче)

    Полузащитники: Тамаш Чери (Мезекевешд), Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион), Филип Холендер (Партизан), Ласло Кляйнхайслер (Осиек), Адам Надь (Бристоль Сити), Лоик Него (Фехервар), Андраш Шафер (ДАК), Давид Шигер (Ференцварош).

    Нападающие: Янош Хан (Пакси), Неманья Николич (Фехервар), Роланд Шаллаи (Фрайбург), Сабольч Шён (ФК Даллас), Салаи Адам (Майнц), Кевин Варга (Касымпаша), Роланд Варга (MTK).

    На чемпионате Европы сборная Венгрии попала в группу F вместе со сборными Германии, Франции и Португалии.

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