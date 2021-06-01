Хорватия — Армения: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020.

Счет в матче на 23-й минуте открыл хорватский хавбек «Интера» Иван Перишич, которому ассистировал Лука Модрич.

На 72-й минуте Армения отыгралась благодаря голу натурализованного колумбийца Вбеймара Ангуло.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Хорватия — Армения 1:1 Голы: 1:0 Иван Перишич (24'), 1:1 Wbeymar Angulo (72') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько (Josip Juranovic, 46'), Борна Баришич, Иван Перишич (Милан Бадель, 61'), Дуйе Чалета-Цар, Йосип Брекало (Марио Пашалич, 26'), Андрей Крамарич, Лука Модрич (Анте Ребич, 46'), Марсело Брозович, Никола Влашич (Бруно Петкович, 46'), Домагой Вида (Миле Шкорич, 46') Армения: Давид Юрченко, Андре Калисир, Тарон Восканян, Артак Григорян (Karen Muradyan, 79'), Хорен Байрамян (Zhirayr Shagoyan, 62'), Тигран Барсегян, Камо Оганесян, Эдуард Сперцян (Wbeymar Angulo, 46'), David Terteryan (Jordy Monroy Ararat, 62'), Sargis Adamyan (Ваган Бичахчян, 46'), Эдгар Бабаян (Karen Melkonyan, 46')

В другом контрольном матче команда Северной Македонии сыграла вничью со сборной Словении — 1:1.

В составе македонцев гол забил хавбек «Наполи» Элиф Элмас, а за словенцев отличился полузащитник «Венеции» Домен Чрнигой.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Северная Македония — Словения 1:1 Голы: 1:0 Элиф Элмас (55'), 1:1 Домен Чрнигой (90') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзон Бейтулай (Кире Ристевски, 70'), Ариян Адеми (Дарко Чурлинов, 81'), Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Александар Трайковски (Ivan Trickovski, 58'), Горан Пандев (Daniel Avramovski, 70'), Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Бобан Николов (Tihomir Kostadinov, 58'), Элиф Элмас (Ферхан Хасани, 81') Словения: Ян Облак (Вид Белец, 46'), Юре Балковец (M.Jurcevic, 5'), Йон Горенц-Станкович, Йосип Иличич (Домен Чрнигой, 61'), Sandi Lovric (Яка Бийол, 61'), Андраж Шпорар (Benjamin Sesko, 61'), Ясмин Куртич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Лео Штулац, Ян Млакар (Дамьян Бохар, 79')

В параллельном матче сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с командой Болгарии — 1:1.

У словаков отличился полузащитник «Аугсбурга» Ласло Бенеш, за болгар гол забил нападающий Атанас Илиев, выступающий за «Ботев».

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Словакия — Болгария 1:1 Голы: 0:1 Atanas Iliev (9'), 1:1 Ласло Бенеш (27') Словакия: Душан Куцяк (Марек Родак, 46'), Петер Пекарик, Денис Вавро, Якуб Голубек, Любомир Шатка, Ласло Бенеш, Vladimir Weiss (Эрик Йирка, 57'), Роберт Боженик (Давид Стрелец, 46'), Матуш Беро (Патрик Грошовски, 72'), Лукаш Гараслин (Tomas Suslov, 57'), Станислав Лоботка (Михал Дюриш, 81') Болгария: Daniel Naumov (Николай Михайлов, 46'), Иван Турицов, Валентин Антов, Божидар Краев (Димитар Илиев, 46'), Кирилл Десподов (Бирсент Карагерен, 82'), Василь Божиков, Ivailo Chochev, Atanas Iliev (Georgi Minchev, 60'), Momchil Tsvetanov (Доминик Янков, 46'), Petar Vitanov (Кристиян Малинов, 69'), Петко Христов

Еще в одном контрольном матче сборная Косово на своем поле разгромила команду Сан-Марино со счетом 4:1.

Покер в составе победителей сделал форвард «Лацио» Ведат Муричи. За гостей отличился полузащитник Давид Томассини.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Косово — Сан-Марино 4:1 Голы: 1:0 Ведат Мурики (27'), 2:0 Ведат Мурики (45'), 3:0 Ведат Мурики (46'), 4:0 Ведат Мурики (пенальти) (75'), 4:1 David Tomassini (85') Косово: Самир Уйкани, Дестан Байсельмани, Хекуран Крюэзиу, Бесар Халими, Арбер Зенели, Амир Ррахмани, Мергим Войвода, Blendi Idrizi, Ведат Мурики, Betim Fazliji, Лирим Кастрати Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Alessandro D'Addario, Мирко Палацци, Данте Карлос Росси, Маттео Витайоли, Никола Нанни, Фабио Томассини, Filippo Fabbri, Алессандро Голинуччи, Лоренцо Лунадей, Марчелло Муларони

Сборная Литвы в домашнем товарищеском матче потерпела поражение от команды Эстонии со счетом 0:1.

Единственный мяч забил на 59-й минуте нападающий клуба «Пайде» Хенри Аниер.