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    Швейцария обыграла США в товарищеском матче

    Швейцария — США: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Евро-2020 (2021) Сборная Швейцарии Сборная США Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Cборная Швейцарии одержала домашнюю победу над командой США (2:1) в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

    Сборная Швейцарии
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    Сборная Швейцарии

    В составе победителей отличились Рикардо Родригес и экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер.

    Гол американцев забил Себастьен Ллетджет.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Швейцария — США 2:1
    Голы: 0:1 Себастьян Ллетгет (5'), 1:1 Рикардо Родригес (10'), 2:1 Стивен Цубер (63') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи (Мануэль Аканджи, 46'), Лорис Бенито (Ремо Фройлер, 46'), Фабиан Шёр, Сильван Видмер, Денис Закария, Гранит Джака, Рикардо Родригес (Eray Comert, 69'), Шердан Шакири (Стивен Цубер, 46'), Брил Эмболо (Адмир Мехмеди, 68'), Харис Сеферович (Кристиан Фасснахт, 84') США: Итан Хорват, Серджино Дест, Джон Энтони Брукс (Тим Рим, 61'), Марк Маккензи, Реджи Кэннон (Деандре Йедлин, 81'), Уэстон Маккенни, Бренден Ааронсон, Себастьян Ллетгет (Юнус Муса, 61'), Джованни Рейна (Тимоти Уэа, 72'), Джошуа Сарджент (Теосон Жордан Сьебатшё, 72'), Джексон Юэил (Келлин Перри-Акоста, 61')
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