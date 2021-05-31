Копа Америка могут отдать Чили, Парагваю или США

По данным TyC Sports, представители КОНМЕБОЛ ищут новые варианты с местом проведение Копа Америка, который стартует через две недели.

Организация может отдать турнир Чили и Парагваю, однако в Парагвае есть проблемы с коронавирусом.

Не исключено, что все стадии Копа пройдут на территории США. При этом представители КОНМЕБОЛ до последнего намерены искать подходящие варианты в Южной Америке.

Ранее турнир должны были принять Аргентина и Колумбия. В Аргентине отменили проведение Копа Америка из-за коронавируса, а в Колумбии сейчас неспокойная политическая обстановка.

Не исключается вариант с полной отменой турнира. К такому решению организаторы прибегли в прошлом году.