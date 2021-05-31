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    Копа Америка могут отдать Чили, Парагваю или США

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    По данным TyC Sports, представители КОНМЕБОЛ ищут новые варианты с местом проведение Копа Америка, который стартует через две недели.

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    Организация может отдать турнир Чили и Парагваю, однако в Парагвае есть проблемы с коронавирусом.

    Не исключено, что все стадии Копа пройдут на территории США. При этом представители КОНМЕБОЛ до последнего намерены искать подходящие варианты в Южной Америке.

    Ранее турнир должны были принять Аргентина и Колумбия. В Аргентине отменили проведение Копа Америка из-за коронавируса, а в Колумбии сейчас неспокойная политическая обстановка.

    Не исключается вариант с полной отменой турнира. К такому решению организаторы прибегли в прошлом году.

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