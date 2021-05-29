«Хольштайн» — «Кельн»: счет матча 1:5, обзор голов

одержал победу надв ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне.

Встреча, которая прошла в Киле, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе «козлов» отличились Йонас Хектор (3 минута), Себастьян Андерссон (6, 13), Рафаэль Чичос (39) и Эльес Шкири (84).

Хозяева ответили единственным точным ударом защитника Джэ Сон Ли (4).

Первая встреча завершилась минимальной победой «Хольштайна» в гостях со счетом 1:0.

Таким образом, «Кельн» вышел победителем из противостояния и в следующем сезоне вновь сыграет в Бундеслиге.