Чеферин о ЧМ каждые два года: Это невозможно, это иррациональная идея

Президент УЕФАвысказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

«Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после того, который пройдет в 2022 году, состоится в 2026-м. А в 2028-м будет чемпионат Европы. Если чемпионат мира состоится в 2028 году, то европейские клубы не сыграют там. У южноамериканских сборных будет Кубок Америки, и они не сыграют на ЧМ. Это до сих пор чемпионат мира?

Это невероятно иррациональная идея. Я не знаю, зачем это нужно. Если вы хотите изучить возможность ее осуществления, если у вас есть деньги на это, то продолжайте. Но с нынешним расписанием это невозможно.

Представьте, что такое для игрока иметь турнир длиной в месяц каждый год. У них и сейчас-то стало больше травм, потому что они постоянно играют. Календарь переполнен. Это политическая мысль, но в реальности ее никто не поддерживает», — сказал Чеферин в интервью Récord.