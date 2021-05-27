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    Игнатьев: Руй Витория не слабее Фонсеки или Де Дзерби

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    Известный российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Мне не очень понятны пренебрежительные слова Салиховой о работе Витории в Саудовской Аравии. Понятно, что немалую роль сыграла финансовая составляющая. Он решил заработать, чтобы чувствовать себя спокойно и быть независимым тренером. Не стоит воспринимать это как раннюю пенсию. Иначе он бы не вернулся в Европу и не принял предложение "Спартака".

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    • Все-таки Витория на хорошем счету. О нем отличные отзывы от коллег, он успешно работал в чемпионате Португалии, где очень серьезная конкуренция. Не считаю, что он слабее того же Фонсеки или Де Дзерби», — сказал Игнатьев «Известиям».

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