Игнатьев: Руй Витория не слабее Фонсеки или Де Дзерби

Известный российский специалистпрокомментировал назначение португальцана пост главного тренера «Спартака».

«Мне не очень понятны пренебрежительные слова Салиховой о работе Витории в Саудовской Аравии. Понятно, что немалую роль сыграла финансовая составляющая. Он решил заработать, чтобы чувствовать себя спокойно и быть независимым тренером. Не стоит воспринимать это как раннюю пенсию. Иначе он бы не вернулся в Европу и не принял предложение "Спартака".

Все-таки Витория на хорошем счету. О нем отличные отзывы от коллег, он успешно работал в чемпионате Португалии, где очень серьезная конкуренция. Не считаю, что он слабее того же Фонсеки или Де Дзерби», — сказал Игнатьев «Известиям».

Ранее жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала подробности встречи с Руем Виторией, после которой она вскоре вышла из совета директоров клуба.