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    Выезд в Новосибирск «Амур» проведет удачно?

    «Сибирь» — «Амур». Ставка (к. 1.86) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Амур»
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    Артур Гиздатуллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Амур». Игра пройдет в «Ледовом дворце спорта» 21 декабря. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2024 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В настоящий момент «Сибирь» находится на 10-й строчке в таблице Восточной конференции. С 29 очками после 33 матчей, команда отстает от зоны плей-офф на 5 баллов.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца серия отрицательных результатов «Сибири» привела к 5 поражениям подряд. Прервать цикл потерь новосибирцам удалось за счет победы над «Сочи» — 4:2. Тем не менее в дальнейших матчах последовали новые провалы.

    Сибирь — Амур: коэффициенты букмекеров

    В частности, команда Вадима Епанчинцева уступила «Металлургу» — 1:3, взяла верх над «Барысом» — 2:0, проиграла «Динамо» Минск — 4:5 и «Салавату Юлаеву» — 1:3, разобралась с «Куньлунем» — 7:5 и потерпела поражение от «Авангарда» — 3:5.

    Не сыграют: В составе новосибирцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Этот регулярный сезон «Сибирь» начала достаточно убедительно. Команда вошла в хороший ритм набора очков и закрепилась в лидерах Восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако спустя время «Сибирь» перегорела и откатилась до состояния затяжного кризиса, который выбил команду из первой восьмерки. Второй раз за два сезона сибиряки могут не попасть в плей-офф.

    В настоящее время «Сибирь» испытывает проблемы на всех ключевых направлениях. В частности, у команды не складывается игра впереди, а регулярные провалы в обороне сказываются на результатах в целом.

    «Амур»

    Турнирное положение: В активе хабаровчан 18 очков по итогам 36 проведенных встреч. В таблице Восточной конференции команда расположена на 12-й позиции.

    Последние матчи: После победы над «Барысом» в конце ноября — 2:0, которая положила конец серии из 14 поражений, «Амур» проиграл еще в 6 встречах из 7 следующих.

    За упомянутый отрезок хабаровчане уступили «Адмиралу» — 3:5 и СКА — 5:7, после чего взяли верх над «Сочи» — 2:1, а также отдали турнирные баллы «Локомотиву» — 3:4 ОТ, минскому «Динамо» — 2:5 и «Адмиралу» (дважды — 4:6; 1:4).

    Не сыграют: Александр Брынцев.

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    • Состояние команды: Прошлый регулярный сезон «Амур» провел в упорной борьбе за возможность сыграть в плей-офф. Под занавес чемпионата команда добилась поставленной цели.

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    Однако в нынешней кампании задачи «Амура» оказались скромнее ввиду тотального разлада, который сопровождает дальневосточников, сместивших месяцем ранее Андрея Мартемьянова с поста главного тренера.

    С приходом в команду Виктора Костюченка «Амур» продемонстрировал определенное оживление в плане реализации, но системно хабаровчане далеки от того, чтобы выйти на должный уровень конкурентоспособности.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» потерпела 10 поражений в 11 последних матчах у себя дома

    • Поражением «Амура» завершились 9 гостевых матчей из последних 10

    • В 4 очных матчах в Новосибирске из 5 последних «Амур» не проигрывал в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.40, а победа «Амура» — в 4.33.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: В настоящее время «Амур» может рассматривать предстоящий матч с точки зрения редкого для себя шанса отвоевать очки у равного себе соперника.

    Ставка: «Амур» победит с форой +1 за 1.86.

    Прогноз: Последние выездные матчи в Новосибирске «Амур» проводил в упорной борьбе и практически ничем не уступал сопернику.

    Ставка: «Амур» не проиграет за 2.10.

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    «Сибирь» — «Амур»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на хоккей. Выезд в Новосибирск «Амур» проведет удачно?
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