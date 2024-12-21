ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой? Бенуа Сен-ДениСен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев
    Все новости спорта

    Уверенная виктория «фармацевтов»?

    «Байер» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Байер Прогнозы на Фрайбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Фрайбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Фрайбург». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: Леверкузенцы вполне способны побороться за Серебряную салатницу. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 2 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Байер» довольно неплохо атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

    Байер — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Леверкузенцы нанесли поражение «Аугсбургу» (2:0).

    До того команда одолела еще и «Интер» (1:0). При этом чуть ранее «фармацевты» переиграли «Санкт-Паули» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Байер» забил 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Леверкузенцы на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда Хаби Алонсо победила в семи своих последних поединках.

    Матчи против «Фрайбурга» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Байер» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены плотнее подтянуться к лидеру. Да и отставание от него составляет всего 4 очка.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» проводит весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Фрайбург» в 14 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

  • Трансферный дайджест. 10-16 декабря
  • Серхио Рамос рвется на клубный ЧМ-25, Тонали надоело в АПЛ, Погба выбирает клуб
  • 16/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Фрайбург» переиграл «Вольфсбург» (3:2).

    До того команда подписала мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А вот встреча с «Арминией» завершилась досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фрайбург» всеми силами пытается запрыгнуть в первую четверку. Причем отставание от нее нынче составляет лишь 3 очка.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Фрайбург» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команде здорово не хватает пресловутой стабильности.

    Причем команда уже 2 года не может обыграть «Байер». Да и в нынешней диспозиции «Фрайбург» будет рад и ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Леверкузенцы победили в 7 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Байер» уже 2 года не проигрывает «Фрайбургу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Команда Хаби Алонсо бьется за чемпионский титул, к тому же заметно прибавила в последнее время.

    «Байер» уж точно будет максимально активно атаковать, плюс традиционно успешно противостоит «Фрайбургу».

    Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Фис — Тин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эюпспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Меньшик — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Картахена — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «фармацевтов»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры