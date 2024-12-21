Байер
Фрайбург
«Байер»
Турнирное положение: Леверкузенцы вполне способны побороться за Серебряную салатницу. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 2 строчку турнирной таблицы.
При этом «Байер» довольно неплохо атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.
Байер — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Леверкузенцы нанесли поражение «Аугсбургу» (2:0).
До того команда одолела еще и «Интер» (1:0). При этом чуть ранее «фармацевты» переиграли «Санкт-Паули» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Байер» забил 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Леверкузенцы на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда Хаби Алонсо победила в семи своих последних поединках.
Матчи против «Фрайбурга» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Байер» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены плотнее подтянуться к лидеру. Да и отставание от него составляет всего 4 очка.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» проводит весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Фрайбург» в 14 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Фрайбург» переиграл «Вольфсбург» (3:2).
До того команда подписала мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А вот встреча с «Арминией» завершилась досадной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фрайбург» всеми силами пытается запрыгнуть в первую четверку. Причем отставание от нее нынче составляет лишь 3 очка.
При этом «Фрайбург» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команде здорово не хватает пресловутой стабильности.
Причем команда уже 2 года не может обыграть «Байер». Да и в нынешней диспозиции «Фрайбург» будет рад и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Леверкузенцы победили в 7 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Байер» уже 2 года не проигрывает «Фрайбургу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: Команда Хаби Алонсо бьется за чемпионский титул, к тому же заметно прибавила в последнее время.
«Байер» уж точно будет максимально активно атаковать, плюс традиционно успешно противостоит «Фрайбургу».
Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.30