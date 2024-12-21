21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Фрайбург». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы вполне способны побороться за Серебряную салатницу. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 2 строчку турнирной таблицы.

При этом «Байер» довольно неплохо атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Леверкузенцы нанесли поражение «Аугсбургу» (2:0).

До того команда одолела еще и «Интер» (1:0). При этом чуть ранее «фармацевты» переиграли «Санкт-Паули» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Байер» забил 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Леверкузенцы на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда Хаби Алонсо победила в семи своих последних поединках.

Матчи против «Фрайбурга» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Байер» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены плотнее подтянуться к лидеру. Да и отставание от него составляет всего 4 очка.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» проводит весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Фрайбург» в 14 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Фрайбург» переиграл «Вольфсбург» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А вот встреча с «Арминией» завершилась досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фрайбург» всеми силами пытается запрыгнуть в первую четверку. Причем отставание от нее нынче составляет лишь 3 очка.

При этом «Фрайбург» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команде здорово не хватает пресловутой стабильности.

Причем команда уже 2 года не может обыграть «Байер». Да и в нынешней диспозиции «Фрайбург» будет рад и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Леверкузенцы победили в 7 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Байер» уже 2 года не проигрывает «Фрайбургу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Команда Хаби Алонсо бьется за чемпионский титул, к тому же заметно прибавила в последнее время.

«Байер» уж точно будет максимально активно атаковать, плюс традиционно успешно противостоит «Фрайбургу».

Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30