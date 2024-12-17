Тотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона

Последний турнир UFC этого года 15 декабря в Тампе завершился доминантной победой Хоакина Бакли над бывшим временным чемпионом в полусреднем весе Колби Ковингтоном. На этом звездная карьера «Хаоса» закончена

Ни единого шанса для Колби

Бакли не добился желаемого результата (победы прямым нокаутом), но он все равно доминировал над бывшим временным чемпионом в полусреднем весе Колби Ковингтоном и выиграл главный бой UFC в Тампе.

С первой минуты и до конца боя Хоакин гонял визави по октагону, нанося ветерану сокрушительные удары. Апперкот в первом раунде оставил Ковингтону глубокую рану над глазом, из которой хлынула кровь, и с каждым ударом она становилась все глубже.

Сила ударов Бакли не давала «Хаосу» расслабиться, и бывший временный чемпион большую часть первого раунда был вынужден отступать. Хоакин также отразил все попытки Ковингтона провести тейкдаун.

Избиение со стороны Бакли продолжилось и после перерыва. Только на второй минуте второго раунда Ковингтон наконец-то начал атаковать, проведя тейкдаун у клетки.

Хоакин Бакли против Колби Ковингтона globallookpress.com

Но Бакли вырвался и быстро поднялся на ноги. А под конец отрезка передал сопернику привет мощным хуком, отправив его на настил. От жесточайшего добивания на канвасе Колби спас гонг.

В третьем отрезке «Хаос» вновь принял на себя много ударов и только к концу отрезка оформил перевод, немного засушив бой. Однако, поднявшись на ноги, Бакли нанес еще ряд точных ударов сопернику, после чего сразу же вмешалась медицинская бригада.

Доктору не потребовалось много времени, чтобы совместно с рефери остановить бой ввиду серьезного рассечения Колби. В итоге Бакли победил техническим нокаутом и продлил свою серию до шести выигрышей кряду в полусреднем весе.

«Хаос» не согласен с остановкой

Колби Ковингтон (слева) globallookpress.com

Колби Ковингтон не считает свое последнее поражение закономерным. В последующем интервью «Хаос» указал на то, что Бакли даже не был близок к тому, чтобы победить его:

«Мы вернемся сильнее, чем когда-либо. Для меня это только начало. Сегодня я был не в лучшей форме. Я встал с дивана за 2,5 недели до турнира и не даже не готовился, но это было ради компании. Я сделал это ради компании, которую я так люблю и которая изменила мою жизнь.

Я знаю, что во мне еще много сил, и лучшее еще впереди. Я только разогревался в том бою, думаю, счет был 1:1, и я начал его одолевать. Я видел, как он дышит ртом, я начал наносить ему больше ударов, так что жаль, что бой остановили.

Даже Дана Уайт вышел и сказал, что если бы этот бой был в Вегасе, то его бы никогда не остановили. Я принял его самые сильные удары. Но они меня совсем не смутили. Я шел вперед. Так что мы вернемся более сильными.

Мы сблизились, и я почувствовал, что меня ударили головой, и как только это произошло в первом раунде, я ничего не видел. У меня помутилось в глазах, я видел трех разных людей, и я подумал: кого же мне ударить?

Я не знал, что делать, я был в замешательстве, но знал, что должен продолжать бой. Я должен был показать UFC и болельщикам шоу. Это то, ради чего они платят свои с трудом заработанные деньги, а я воин, мы гладиаторы. Я не собираюсь останавливаться.

В боях я получал и более серьезные травмы, чем небольшой порез над глазом. Так что это была неудачная остановка, и я чувствую, что доктор победил меня сегодня, а не Бакли. Я не чувствовал, что проиграл другому сопернику», — заявил Ковингтон.

Дана Уайт единственный, кто на стороне Ковингтона

Дана Уайт globallookpress.com

Глава UFC, по традиции, вновь защитил одного из своих любимчиков. Недавно подобное было после того, как Майкл Чендлер разгромно проиграл Чарльзу Оливейре. Теперь же, пришло время оправдывать Ковингтона:

«Послушайте, Колби жесткий парень. Он крайне вынослив и очень силен. Этот порез сильно его беспокоил. Несомненно, это было серьезное рассечение, но в Вегасе такие бои не останавливают.

Там этот бой бы продолжался. Любите его или ненавидьте, но Колби — цепной пес. Он жесткий, как гвоздь. Он получал сильные удары по корпусу, сильные удары по голове, которые вырубили бы многих»

Колби уверен, что он еще возьмет свое и станет чемпионом в ближайшем будущем. Но мировое сообщество так не думает. Например, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад не заинтересован в том, чтобы слушать оправдания Колби:

«Я знаю, что у него будет куча оправданий, но он просто отстой. Колби Ковингтон так эффектно появился, а затем проиграл парню среднего уровня в главном событии — это идеальное завершение его нелепой карьеры.

Думаю, что Бакли нокаутирует и Усмана. А Колби, судя по всему, так и не оправился от разгрома в стейк-хаусе после драки с Масвидалем»

Ковингтон уже трижды в своей карьере упустил шанс стать чемпионом, проиграв 3 из трех титульных поединка. Ныне он идет на серии из двух поражений подряд и, вероятно, максимально отдалил себя от вершины дивизиона из-за последней неудачи.

На сегодняшний день у Колби 2 победы и 4 поражения в последних шести боях, и трудно представить, что в 37 лет он сможет еще раз побороться за титул чемпиона до конца своей карьеры.

Бакли — угроза для всего полусреднего веса

UFC Тампа: Хоакин Бакли — Слова после боя

За последние несколько лет Хоакин Бакли прокатился на американских горках с ветерком. Боец, который пришел в UFC в 2020-м сразу же прославился своим безумным нокаутирующим ударом ногой с разворота в поединке против Импы Касанганая.

Этот финиш до сих пор остается одним из самых крутых нокаутов, которые фанаты когда-либо видели. Многие думали, что Бакли может чего-то добиться, но потом все просто сошло на нет в среднем весе.

Переход в другую категорию оказался неизбежным. Бакли спустился в дивизион до 77 килограммов, одержал несколько хороших побед и стал темной лошадкой в полусреднем весе.

Но завершил 2024 год Хоакин досрочными победами над двумя бывшими претендентами на титул. Итого: 6 выигрышей кряду в новом дивизионе, 3 из них досрочные.

Теперь Бакли один из потенциальных кандидатов на титул в 2025 году. Следующий соперник должен быть однозначно из топ-3: Эдвардс, Усман или даже Белал Мухаммад.