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    «Байер» продлит победную серию, а «Наполи» пропустит в Генуе

    Экспресс дня 21 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Флориан Вирц
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, итальянской Серии и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Байер» Леверкузен — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Вопреки всем предположениям, «Байер» все-таки вернулся в чемпионскую гонку. На данный момент «фармацевты» отстают от «Баварии» всего лишь на четыре очка.

    Сразу скажем, что победная серия действующего чемпиона Германии составляет уже семь матчей.

    На этом отрезке «Байер» выиграл у «Баварии» в рамках Кубка Германии и одержал победу над миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

    «Байеру» в какой-то момент действительно было плохо, но Хаби Алонсо в итоге нашел выход из непростой ситуации.

    Также стоит обратить внимание, что «Байер» забил 18 мячей в семи предыдущих матчах.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Несмотря на то, что «Фрайбург» тоже неплохо проводит сезон, все равно считаем, что «Байер» спокойно подтвердит статус фаворита.

    Ставка: победа «Байера» с форой (-1,0) за 1.59.

    «Дженоа» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Как ни странно, сейчас хотим сделать акцент именно на последних результатах «Дженоа», а не «Наполи».

    Похоже, в генуэзском клубе угадали с выбором нового главного тренера.

    «Дженоа» пока не проиграл ни одного матча под руководством Патрика Виейра, который заменил Альберто Джилардино.

    Француз возглавил «Дженоа» в начале ноября. С тех пор его команда одержал победу над «Удинезе» и сыграла вничью с «Миланом», «Кальяри» и «Торино».

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    Но также добавим, что «Дженоа» еще ни разу в этом сезоне не побеждал на своем поле в рамках Серии А. При этом в шести случаях из девяти была зафиксирована ничья.

    Вряд ли «Дженоа» отберет у «Наполи» сразу три очка, но при этом хозяевам вполне по силам как минимум распечатать ворота команды Антонио Конте.

    Ставка: «Дженоа» забьет за 1.70.

    «Вест Хэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» стал одним из главных разочарований первой половины сезона в АПЛ.

    Вопреки ожиданиям, лондонскому клубу не удалось добиться стремительного прогресса под руководством Юлена Лопетеги. По итогам 16-ти туров «молотобойцы» занимают сего лишь 14-е место.

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    • Правда, два недавних матча «Вест Хэм» провел не так уж и плохо — сначала одержали победу над «Вулверхэмптоном», а потом сыграли вничью с «Борнмутом».

    «Брайтон» тем временем забуксовал. Похоже, команда начинает уставать от супер интенсивного стиля Фабиана Хюрцелера.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Немец хочет, чтобы игроки носились на максимальных скоростях все 90 минут. Это возможно, но точно не в течение всего сезона. Спад был неизбежен в такой ситуации.

    Но с учетом того, что у «Вест Хэма» часто случаются спады, считаем, что здесь нет смысла ставить на исход.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.71.

    Общий коэффициент — 4.62.

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