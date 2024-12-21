Барселона
Атлетико
«Барселона»
Турнирное положение: каталонский коллектив продолжает борьбу за золотые медали испанского чемпионата.
В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 38 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.
Барселона — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Коллектив из столицы Каталонии смог 50 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «блаугранас» проиграли «Леганесу» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (2:2).
До этого же «сине-гранатовые» разгромили «Мальорку» (5:1), но уступили «Лас-Пальмасу» (1:2).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также команда из одноименного города выиграла у «Бреста» (3:0) и дортмундской «Боруссии» (3:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в команде из Барселоны травмированы Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь, Ламин Ямаль и Андреас Кристенсен.
Состояние команды: перед «Барселоной» всегда стоят самые большие задачи. Подопечные Ханса-Дитера Флика должны бороться за победу абсолютно во всех соревнованиях.
Думается, что «Барселона» точно поборется за чемпионский титул и Кубок страны, а вот в Лиге чемпионов, конечно, будет намного сложнее.
«Атлетико»
Турнирное положение: мадридский коллектив также борется за чемпионство.
Сейчас у команды из Мадрида 38 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.
Мадридцы смогли забить 31 мяч, а в свои ворота пропустили 11.
Последние матчи: команда из столицы Испании в прошлых турах победила «Хетафе» (1:0), «Севилью» (4:3) и «Вальядолид» (5:0).
Также столичная команда разгромила «Касереньо» (3:1) в Кубке Испании.
Помимо этого, «индейцы» переиграли «Спарту» (6:0) и «Слован» (3:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в стане «матрасников» все в строю.
Состояние команды: сейчас у «Атлетико» отличный состав и игра, поэтому не зря подопечные Диего Симеоне занимают столь высокое место в турнирной таблице и борется за самые высокие места.
Думается, что команде вполне по силам продолжать борьбу за золотые медали и навязать отчаянное сопротивление «Реалу» и «Барселоне».
Статистика для ставок
- «Барселона» выиграла только 1 из последних 6 матчей чемпионата Испании
- «Атлетико» выиграл 11 подряд матчей во всех турнирах
- В последнем очном противостоянии команд 17 марта «Барселона» на выезде разгромила «Атлетико» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.87. Ничья — в 3.80, победа «Атлетико» — в 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.
- 2.04Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.25Жирона — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.55Верона — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне возможна ничья в этой игре.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: поединок будет многое значить и нельзя допускать ошибок, поэтому команды будут играть максимально осторожно и могут много не забить.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.