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    Смогут ли «Барселона» и «Атлетико» определить сильнейшего?

    «Барселона» — «Атлетико». Матч лидеров Ла Лиги — на что сделать ставку? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru с коэффициентами 2.30 и 3.80

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    Антуан Гризманн («Атлетико»)
    «Барселона» на своем поле примет «Атлетико» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: каталонский коллектив продолжает борьбу за золотые медали испанского чемпионата.

    В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 38 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.

    Барселона — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из столицы Каталонии смог 50 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «блаугранас» проиграли «Леганесу» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (2:2).

    До этого же «сине-гранатовые» разгромили «Мальорку» (5:1), но уступили «Лас-Пальмасу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также команда из одноименного города выиграла у «Бреста» (3:0) и дортмундской «Боруссии» (3:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в команде из Барселоны травмированы Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь, Ламин Ямаль и Андреас Кристенсен.

    Состояние команды: перед «Барселоной» всегда стоят самые большие задачи. Подопечные Ханса-Дитера Флика должны бороться за победу абсолютно во всех соревнованиях.

    Думается, что «Барселона» точно поборется за чемпионский титул и Кубок страны, а вот в Лиге чемпионов, конечно, будет намного сложнее.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: мадридский коллектив также борется за чемпионство.

    Сейчас у команды из Мадрида 38 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

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    • Мадридцы смогли забить 31 мяч, а в свои ворота пропустили 11.

    Последние матчи: команда из столицы Испании в прошлых турах победила «Хетафе» (1:0), «Севилью» (4:3) и «Вальядолид» (5:0).

    Также столичная команда разгромила «Касереньо» (3:1) в Кубке Испании.

    Помимо этого, «индейцы» переиграли «Спарту» (6:0) и «Слован» (3:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в стане «матрасников» все в строю.

    Состояние команды: сейчас у «Атлетико» отличный состав и игра, поэтому не зря подопечные Диего Симеоне занимают столь высокое место в турнирной таблице и борется за самые высокие места.

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    Думается, что команде вполне по силам продолжать борьбу за золотые медали и навязать отчаянное сопротивление «Реалу» и «Барселоне».

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла только 1 из последних 6 матчей чемпионата Испании

    • «Атлетико» выиграл 11 подряд матчей во всех турнирах

    • В последнем очном противостоянии команд 17 марта «Барселона» на выезде разгромила «Атлетико» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.87. Ничья — в 3.80, победа «Атлетико» — в 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне возможна ничья в этой игре.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: поединок будет многое значить и нельзя допускать ошибок, поэтому команды будут играть максимально осторожно и могут много не забить.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

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    «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Барселона» и «Атлетико» определить сильнейшего?
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