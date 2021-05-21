Жена Федуна выходит из совета директоров «Спартака»

, жена владельца «Спартака», заявила о выходе из совета директоров клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом», — заявила Салихова, добавив, что отныне будет заниматься только фондом «Спартак-детям».

Зарема Салихова вошла в совет директоров клуба и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям в начале мая.

Ранее появилась информация, что «Спартак» назначит на пост главного тренера 51-летнего португальца Руя Виторию.