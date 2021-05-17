Источник: Витория определился с тренерским штабом в «Спартаке»

Стали известны имена ассистентов португальского специалиста, который в ближайшее время возглавит московский, сообщает «Матч ТВ»

В тренерский штаб нового наставника красно-белых войдут:

Арналду Тейшейра — первый помощник главного тренера, отвечающий за тактику;

Сержиу Ботелью — второй помощник главного тренера;

Луиш Эштевеш — тренер вратарей;

Паулу Моурау — тренер по физподготовке (в Португалии отмечают его методический подход к работе);

Все четверо работали с Виторией в командах «Витория» (Гимарайнш), «Бенфика», «Ан-Наср».

Ожидается, что 51-летний португальский специалист подпишет контракт с красно-белыми в ближайшие дни. Тренер уже подыскивает себе жилье в Москве, удаленно изучает состав команды и знакомится с клубной инфраструктурой.

В понедельник, 17 мая, состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором, как сообщают СМИ, было одобрено назначение Витории на пост главного тренера команды.

Последним местом работы португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.

Также специалист тренировал «Бенфику», под его руководством она дважды побеждала в чемпионате Португалии, по разу в Кубке и Суперкубке страны, а также в Кубке португальской лиги.