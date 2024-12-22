В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 22 декабря пройдет титульный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри в тяжелом весе. Начало — 01:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Усик — Фьюри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александр Усик

Турнирное положение: Александр Усик является действующим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Ему принадлежат пояса WBO, WBA и WBC. Также он бывший абсолютный чемпион в двух дивизионах.

Последние бои: С момента перехода в тяжелую весовую категорию украинский боксер одержал 6 побед кряду. Последняя из них была добыта раздельным вердиктом в первом противостоянии с Тайсоном Фьюри в мае этого года. Ранее Усик удосрочил Даниэля Дюбуа и дважды победил по очкам Энтони Джошуа.

Состояние бойца: Александру на текущий момент 37 лет. Однако никакого спада не наблюдается. Он по-прежнему непобежденный боксер. В своей карьере Усик выиграл все 22 поединка и 14 из них были нокаутами. Высокая скорость, грамотная работа на ногах и постоянный прессинг — все это осталось. У украинца также хорошая выносливость. Он может работать в высоком темпе все 12 раундов.

Тайсон Фьюри

Турнирное положение: Тайсон Фьюри бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Он располагается на первой строчке в рейтинге по данной линии.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков «Цыганский король» одержал 4 победы и потерпел одно поражение. Та самая неудача была в майском бою с Усиком, которая стала первой и единственной в его карьере. До проигрыша украинцу Фьюри в тяжелом дивизионе побил немало звездных боксеров. В их число вошли Уайлдер, Чисора, Уайт и многие другие.

Состояние бойца: Главный вопрос заключается в том, в каком состоянии ментальном и физическом подошел Тайсон к этому бою. В мае он явно недооценил Александра. Тогда на протяжении первых трех раундов британец просто играл на публику и ничего не делал, что стоило в итоге ему победы.

Если Фьюри сделал правильные выводы, то в этот раз все должно быть по-другому.

Статистика для ставок

Усик выиграл все 22 поединка в карьере

За 5 предыдущих поединков Тайсон Фьюри одержал 4 победы потерпел одно поражение

За 5 предыдущих боев в тяжелом весе Усик только один раз выиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В ответном поединке фаворитом у букмекеров является Александр Усик. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Тайсона Фьюри предлагают сделать ставку за 2.65.

Прогноз: В первом бою Усик отправил британца в нокдаун и был близок к досрочному финишу. В ответном поединке Тайсон точно не позволит себе такой вальяжности в защите, как ранее. Да и как бы не старался украинец финишировать своего соперника, он не панчер, и у него нет одного нокаутирующего удара. Вероятно, реванш пройдет всю дистанцию, как и первый бой.

Ставка: Полный бой за 1.65.

Прогноз: Более рискованный прогноз, что Александр Усик одержит победу в этом поединке судейским решением. Ведь так было в четырех из пяти последних боях с участием украинца в тяжелом дивизионе.

Ставка: Победа Александра Усика по очкам за 2.65.