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    Усик снова побьет Фьюри и сохранит 3 титула?

    Усик — Фьюри. Усик не без труда выиграл первый бой, на что ставить в реванше 22 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов на бокс с коэффициентами 1.65 и 2.65

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    Прогноз и ставки на Усик — Фьюри
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    Александр Усик и Тайсон Фьюри
    В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 22 декабря пройдет титульный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри в тяжелом весе. Начало — 01:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Усик — Фьюри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Александр Усик

    Турнирное положение: Александр Усик является действующим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Ему принадлежат пояса WBO, WBA и WBC. Также он бывший абсолютный чемпион в двух дивизионах.

    Последние бои: С момента перехода в тяжелую весовую категорию украинский боксер одержал 6 побед кряду. Последняя из них была добыта раздельным вердиктом в первом противостоянии с Тайсоном Фьюри в мае этого года. Ранее Усик удосрочил Даниэля Дюбуа и дважды победил по очкам Энтони Джошуа.

    Состояние бойца: Александру на текущий момент 37 лет. Однако никакого спада не наблюдается. Он по-прежнему непобежденный боксер. В своей карьере Усик выиграл все 22 поединка и 14 из них были нокаутами. Высокая скорость, грамотная работа на ногах и постоянный прессинг — все это осталось. У украинца также хорошая выносливость. Он может работать в высоком темпе все 12 раундов.

    Тайсон Фьюри

    Турнирное положение: Тайсон Фьюри бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Он располагается на первой строчке в рейтинге по данной линии.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков «Цыганский король» одержал 4 победы и потерпел одно поражение. Та самая неудача была в майском бою с Усиком, которая стала первой и единственной в его карьере. До проигрыша украинцу Фьюри в тяжелом дивизионе побил немало звездных боксеров. В их число вошли Уайлдер, Чисора, Уайт и многие другие.

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    • Состояние бойца: Главный вопрос заключается в том, в каком состоянии ментальном и физическом подошел Тайсон к этому бою. В мае он явно недооценил Александра. Тогда на протяжении первых трех раундов британец просто играл на публику и ничего не делал, что стоило в итоге ему победы.

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    Если Фьюри сделал правильные выводы, то в этот раз все должно быть по-другому.

    Статистика для ставок

    • Усик выиграл все 22 поединка в карьере

    • За 5 предыдущих поединков Тайсон Фьюри одержал 4 победы потерпел одно поражение

    • За 5 предыдущих боев в тяжелом весе Усик только один раз выиграл досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В ответном поединке фаворитом у букмекеров является Александр Усик. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Тайсона Фьюри предлагают сделать ставку за 2.65.

    Прогноз: В первом бою Усик отправил британца в нокдаун и был близок к досрочному финишу. В ответном поединке Тайсон точно не позволит себе такой вальяжности в защите, как ранее. Да и как бы не старался украинец финишировать своего соперника, он не панчер, и у него нет одного нокаутирующего удара. Вероятно, реванш пройдет всю дистанцию, как и первый бой.

    Ставка: Полный бой за 1.65.

    Прогноз: Более рискованный прогноз, что Александр Усик одержит победу в этом поединке судейским решением. Ведь так было в четырех из пяти последних боях с участием украинца в тяжелом дивизионе.

    Ставка: Победа Александра Усика по очкам за 2.65.

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    Усик — Фьюри: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на бои. Усик снова побьет Фьюри и сохранит 3 титула?
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