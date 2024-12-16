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    Бакли нокаутировал Ковингтона, Абдулвахабов прошел Абдулхаликова. Обзор самых громких боев недели

    Бакли деклассировал Ковингтона, Абдулвахабов защитил титул в поединке с Абдулхаликовым, Свонсон показал бой месяца

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    Колби Ковингтон против Хоакина Бакли
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    Колби Ковингтон против Хоакина Бакли
    15 декабря состоялись 2 турнира по смешанным единоборствам. Утром завершился ивент UFC в Тампе, а уже вечером прошел АСА 182 в Москве

    Кап, Бакли и Свонсон порадовали нокаутами

    В наилегчайшем весе на UFC в Тампе состоялся поединок между Манелем Капом и Бруно Силвой. К противостоянию парни подошли в статусе девятого и 12-го номеров рейтинга. После предыдущего провального боя с Мокаевым Кап был крайне собран и решителен.

    На старте встречи Манель обрушил прессинг на своего оппонента, полностью доминируя над ним в стойке. Как ни пытался Силва затянуть визави в партер, ему это не удалось. Манеля было просто не остановить. Два ярких раунда ничуть не утомили португальца.

    В третьем отрезке он был все также свеж, в то время как Бруно едва стоял на ногах. Посреди раунда Кап обрушил серию ударов по корпусу и Силва упал на настил. Есть яркая победа нокаутом после унылого решения в поединке с Мокаевым, который португалец проиграл.

    Лучшие моменты турнира UFC Тампа

    Звездный ветеран Каб Свонсон в рамках полулегкого веса встретился с Билли Куарантилло. И этот поединок, пожалуй, точно претендует на звание лучшего в декабре. Ведь никто не мог предположить, что Каб сходу полетит вперед.

    Но все сложилось почти так, как в культовом противостоянии Свонсона с Ду Ху Чоем. Жесточайшие размены на ближней дистанции, размашистые удары, постоянный переход инициативы от одного бойца к другому.

    А закончилось все брутальным нокаутом в исполнении 41-летнего ветерана. В середине третьего отрезка Каб точно в нос пробил левый боковой, а затем сразу выбросил правый кросс в челюсть. Соперник без сознания, а Свонсон напомнил миру, почему он до сих пор в UFC.

    Хоакин Бакли (справа)
    globallookpress.com

    В главном событии ивента в Тампе подрались Колби Ковингтон, бывший временный чемпион в полусреднем весе, и проспект Хоакин Бакли. Перед боем они располагались на шестой и девятой позициях в рейтинге.

    Бакли сразу занял центр октагона и методично разбивал визави в стойке. Но со временем Хоакин настолько пристрелялся, что уже к концу стартового отрезка нанес сечку Колби. «Хаос» был слишком читаемым и медлительным.

    Он пропускал все, что в него летит и в конце второй пятиминутки даже побывал в нокдауне. После перерыва ничего не поменялось — Бакли доминировал. По истечении 15 минут медицинская бригада остановила поединок из-за рассечения Ковингтона, присудив ему поражение.

    Абдулвахабов остался чемпионом, Борисов закрыл поражение

    Гога Шаматава vs. Олег Борисов | Goga Shamatava vs. Oleg Borisov | ACA 182

    Бывший чемпион легчайшего веса АСА Олег Борисов на 182-м номерном турнире встретился в клетке с восьмым номером рейтинга Гогой Шаматавой. И в этой битве все получилось максимально предсказуемо, хоть и без досрочного завершения.

    Экс-обладатель титула в привычной манере постоянно менял темп встречи: клинчевал соперника, набрасывал джебы с киками, да и в целом перерабатывал оппонента везде, где только можно. Борисов одержал заслуженную победу единогласным решением, Гога впервые проиграл за 5 поединков.

    А вот, кто и сумел порадовать публику в начале встречи ярким финишем, так это бывший претендент на титул в полулегком весе Биберт Туменов. Его соперником стал Рауш Манфио, дравшийся ранее в PFL. Причем в американском промоушене он был в числе топов.

    Но совладать с мощью Биберта не удалось. Невероятный темп, активная работа на ближней дистанции, мощный кросс в голову на отметке в 3 минуты 20 секунд и бразилец в глухом нокауте. Туменов не дрался год, однако показал ярчайшее выступление.

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    • Самым напряженным вышел титульный поединок в легком весе между обладателем пояса Абдул-Азизом Абдулвахабовым и претендентом Али Абдулхаликовым. По началу все складывалось в пользу чемпиона, уверенно работавшего первым номером.

    Али пропускал один удар за другим, и казалось, что этот бой точно не дойдет до решения. Первые 2 раунда остались за Абдулвахабовым. Но к середине встречи чемпион просел функционально. Временами Абдулхаликов даже смотрелся лучше.

    Он грамотно работал вторым номером, удачно клинчевал и в целом выглядел достойно. В заключительном отрезке Али едва не попался на гильотину, но вовремя совершил переворот в партере и забрал концовку. В итоге мнения судей разделились. Двое отдали победу Абдулхаликову, трое остались на стороне Абдулвахабова, чье чемпионство продолжилось.

    Время итогов

    Колюи Ковингтон (справа)
    globallookpress.com

    Турнир UFC в Тампе получился довольно интересным и оставил много тем для размышлений. Но ясно следующее:

    — Ковингтон больше не конкурент на уровне топ-10 в полусреднем весе. Тейкдауны медленные, стойки просто нет;

    — Бакли это более молодая версия Усмана. У Хоакина 6 побед кряду, 3 из них досрочные. Претендентский бой Бакли точно заслужил;

    — Кап закрыл поражение от Мокаева, и доказал, что он один из лучших «мухачей». Ныне португалец в 1-2 шагах от титульника;

    Янез и Петрино переоценены. Если так сливать середнякам и ветеранам, то о каком топ-15 может идти речь;

    — Свонсон — просто легенда. Понятно, что никаких турнирных амбиций у ветерана нет. Но Каб никого не боится и делает шоу.

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    • Турнир АСА 182 обещал быть более интересным, но случилось то, что случилось:

    — Сразу 4 громких боя были отменены (Резников-Раисов, Асатрян-Екубов, Гаджидаудов-Абдураков, Шайхаев-Полпудников);

    — Абдулвахабов остался чемпионом в легком весе, победив раздельным решением Абдулхаликова. Но есть ощущение, что Багова он не пройдет. Да, счет 2-1 в пользу Абдул-Азиза. Но Багов сейчас в невероятной форме;

    — Олега Борисова рано списывать со счетов. Может уже и нечемпионский уровень, но безусловно, заслуживает место в топ-5 в легчайшем весе.

    — Биберт Туменов просто переехал бразильца. Следующий шаг: реванш с Исламом Омаровым. Это самый громкий бой в полулегком весе АСА прямо сейчас.

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