Салихова рассказала подробности встречи с Руем Виторией

Жена владельца «Спартака» Леонида Федунарассказал о встрече с, одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

«Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша "Локомотиву" (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место.

Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась.

Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Ранее Салихова сообщила, что вышла из совета директоров «Спартака» из-за разногласий, связанных с выбором нового главного тренера.