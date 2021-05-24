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    Салихова рассказала подробности встречи с Руем Виторией

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    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказал о встрече с Руем Виторией, одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

    Зарема Салихова и Леонид Федун
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    Зарема Салихова и Леонид Федун

    «Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша "Локомотиву" (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место.

    Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась.

  • Источник: Витория определился с тренерским штабом в «Спартаке»
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    • Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

    Ранее Салихова сообщила, что вышла из совета директоров «Спартака» из-за разногласий, связанных с выбором нового главного тренера.

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