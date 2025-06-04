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    Молодые французы начнут без прелюдий

    Франция U21 — Узбекистан U21: прогноз на футбол со ставкой за 2.00

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Узбекистан U21
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    4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Франция U21 и Узбекистан U21. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2025 года

    Франция U21

  • Париж
    •  Франция U21 19:45 Uzbekistan U21

    Uzbekistan U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Франция U21

    Турнирное положение: Молодые французы нынче смотрятся весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

    При этом Франция U21 в этих поединках настреляла аж 9 мячей. А вот до того команда сыграла вничью 2 раза подряд.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Молодые французы переиграли словаков (4:0).

    При этом чуть ранее Франция U21 нанесла поражение Англии (5:3). А вот с немцами команда подписала мировую (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Франция U21 победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые французы в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    При этом Франция U21 имеет весьма качественный подбор игроков. «Трехцветные» намерены продолжить свой победный сериал.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые французы не должны иметь проблем в этой встрече.

    Узбекистан U21

    Турнирное положение: Узбеки нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

    Причем Узбекистан U21 в трех своих последних поединках забил всего 1 мяч. А вот последняя виктория пришлась еще на сентябрь минувшего года.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Узбеки уступили североирландским сверстникам (0:1).

    До того команда не сумела обыграть норвежцев (1:1). А вот поединок с китайцами завершился сухой ничьей (0:0).

    Вообще же, Узбекистан U21 в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе узбеки не преуспевают в плане результатов. Зато команда имеет достаточно надежные тылы.

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    При этом Узбекистан U21 имеет довольно скромный по именам состав. Да и в последних матчах с креативом возникали явные сложности.

    И уж точно узбеки явно постараются сыграть максимально активно. Команда мотивирована выгодно проявить себя на фоне столь сильного соперника.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться не дать разгуляться «трехцветным». Узбеки вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Франция U21 победила в 2 последних матчах

    • Узбеки не побеждали в 3 своих последних поединках

    • Молодые французы не проигрывают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Молодые французы выглядят явно сильнее соперника, давненько не знавшего вкуса побед.

    Ставка: Победа Франции U21 в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: Ничья за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Франция U21 — Узбекистан U21?

    Матч Франция U21 — Узбекистан U21 состоится 04 июня 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Франция U21 — Узбекистан U21?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция U21 — Узбекистан U21?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Франция U21 — Узбекистан U21?

    Коэффициенты букмекеров: Франция U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Франция U21 — Узбекистан U21: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 04.06.202519:45. Молодые французы начнут без прелюдий
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