Андреева — Буассон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против француженки Луа Буассон в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Буассон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра второй год подряд вышла в четвертьфинал на французском мэйджоре.

На текущем турнире 18-летняя теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В 1/8 финала Андреева одержала победу над Дарьей Касаткиной — 6:3, 7:5. Во втором сете россиянка уступала 3:5 и спасла сетбол при счете 4:5.

В первом раунде Андреева выиграла у испанки Кристину Букши (6:4, 6:3), а во втором — у американки Эшлин Крюгер (6:3, 6:4).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Еще в одном матче Мирра разгромила представительницу Казахстана Юлий Путинцеву — 6:3, 6:1.

Андреева впервые в этом году выиграла на грунте больше трех матчей.

Буассон

Выступление Луа — главная сенсация текущего розыгрыша Ролан Гаррос.

Француженка занимает 361-е место в рейтинге WTA и попала в основную сетку домашнего мэйджора только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

В четвертом круге Буассон одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 3:6, 6:4, 6:4.

Интересно, что 22-летняя теннисистка впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема».

В остальных матчах Буассон выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинки Ангелины Калининой (6:1, 6:2) и Эльзы Жакмо (6:3, 0:6, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.11, победу Буассон букмекеры предлагают за 6.75.

Прогноз: у француженки будет сумасшедшая поддержка трибун, но в матче против талантливой Мирры этого недостаточно. Скорее всего, россиянка спокойно обыграет главную сенсацию турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) за 2.04.