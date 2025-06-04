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    Сможет ли Мирра обыграть главную сенсацию турнира?

    Андреева — Буассон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Буассон
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против француженки Луа Буассон в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Буассон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 04 Июня 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 12:00 Lois Boisson

    Lois Boisson

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Андреева

    Мирра второй год подряд вышла в четвертьфинал на французском мэйджоре.

    На текущем турнире 18-летняя теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В 1/8 финала Андреева одержала победу над Дарьей Касаткиной — 6:3, 7:5. Во втором сете россиянка уступала 3:5 и спасла сетбол при счете 4:5.

    В первом раунде Андреева выиграла у испанки Кристину Букши (6:4, 6:3), а во втором — у американки Эшлин Крюгер (6:3, 6:4).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Еще в одном матче Мирра разгромила представительницу Казахстана Юлий Путинцеву — 6:3, 6:1.

    Андреева впервые в этом году выиграла на грунте больше трех матчей.

    Буассон

    Выступление Луа — главная сенсация текущего розыгрыша Ролан Гаррос.

    Француженка занимает 361-е место в рейтинге WTA и попала в основную сетку домашнего мэйджора только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

    В четвертом круге Буассон одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 3:6, 6:4, 6:4.

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    Интересно, что 22-летняя теннисистка впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема».

    В остальных матчах Буассон выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинки Ангелины Калининой (6:1, 6:2) и Эльзы Жакмо (6:3, 0:6, 7:5).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.11, победу Буассон букмекеры предлагают за 6.75.

    Прогноз: у француженки будет сумасшедшая поддержка трибун, но в матче против талантливой Мирры этого недостаточно. Скорее всего, россиянка спокойно обыграет главную сенсацию турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Буассон?

    Матч Андреева — Буассон состоится 04 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Буассон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой с форой по геймам (-6,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Буассон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой с форой по геймам (-6,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Буассон?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Буассон?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.11, победу Буассон букмекеры предлагают за 6.75.

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    Андреева — Буассон: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 04.06.202512:00. Сможет ли Мирра обыграть главную сенсацию турнира?
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