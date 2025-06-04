Андреева — Буассон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

Мирра Андреева
Lois Boisson
Андреева
Мирра второй год подряд вышла в четвертьфинал на французском мэйджоре.
На текущем турнире 18-летняя теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В 1/8 финала Андреева одержала победу над Дарьей Касаткиной — 6:3, 7:5. Во втором сете россиянка уступала 3:5 и спасла сетбол при счете 4:5.
В первом раунде Андреева выиграла у испанки Кристину Букши (6:4, 6:3), а во втором — у американки Эшлин Крюгер (6:3, 6:4).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Еще в одном матче Мирра разгромила представительницу Казахстана Юлий Путинцеву — 6:3, 6:1.
Андреева впервые в этом году выиграла на грунте больше трех матчей.
Буассон
Выступление Луа — главная сенсация текущего розыгрыша Ролан Гаррос.
Француженка занимает 361-е место в рейтинге WTA и попала в основную сетку домашнего мэйджора только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.
В четвертом круге Буассон одержала волевую победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 3:6, 6:4, 6:4.
Интересно, что 22-летняя теннисистка впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема».
В остальных матчах Буассон выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинки Ангелины Калининой (6:1, 6:2) и Эльзы Жакмо (6:3, 0:6, 7:5).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.11, победу Буассон букмекеры предлагают за 6.75.
Прогноз: у француженки будет сумасшедшая поддержка трибун, но в матче против талантливой Мирры этого недостаточно. Скорее всего, россиянка спокойно обыграет главную сенсацию турнира.
- 2.29Пол — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 2.00Киз — Гауфф: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.96Ватануки — Блокс: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) за 2.04.