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    Шевченко проиграет обидчику Меншика?

    Сачко — Шевченко. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Простеёве 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сачко — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против украинца Виталия Сачко в четвертьфинале грунтового «челленджереа» в Простеёве (Чехия). Матч пройдет 5 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сачко — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сачко

    Виталий стал автором одной из главных сенсаций недели, остановив на старте турнира Якуба Меншика.

    Украинский теннисист, ранее не поднимавшийся в рейтинге выше 156-й строчки, обыграл 19-ю ракетку мира в трехсетовом матче — 6:4, 1:6, 7:5.

    Если что, Меншик в конце марта выиграл у Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Майами.

    Во втором круге Сачко одержал победу над 407-й ракеткой мира словаком Милошем Каролем — 6:1, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Сачко провел уже 46 матчей — и на этом отрезке у него 30 побед и 16 поражений. В апреле он дошел до финала на грунтовых «челленджерах» в Барлетте и Монце.

    Шевченко

    Саша тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки.

    Более того, на текущем турнире он до сих пор не отдал ни одного сета.

    В стартовом матче Шевченко одержал победу над 18-летним чехом Петром Брунцликом — 7:6, 6:3.

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    Во втором раунде представитель Казахстана разгромил испанца Алехандро Моро-Каньяса — 6:2, 6:2.

    У Шевченко пока отрицательный баланс в этом сезоне — 17 побед и 20 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сачко в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: два года назад Саша с трудом обыграл украинца на «челленджере» в Польше — 6:2, 4:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче у Шевченко тоже будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сачко — Шевченко?

    Матч Сачко — Шевченко состоится 05 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сачко — Шевченко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сачко — Шевченко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сачко — Шевченко?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сачко — Шевченко?

    Коэффициенты букмекеров: на Сачко в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.68.

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    Сачко — Шевченко: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 05.06.202512:00. Шевченко проиграет обидчику Меншика?
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