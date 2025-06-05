Сачко — Шевченко. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Простеёве 5 июня 2025 года

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против украинца Виталия Сачко в четвертьфинале грунтового «челленджереа» в Простеёве (Чехия). Матч пройдет 5 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сачко — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сачко

Виталий стал автором одной из главных сенсаций недели, остановив на старте турнира Якуба Меншика.

Украинский теннисист, ранее не поднимавшийся в рейтинге выше 156-й строчки, обыграл 19-ю ракетку мира в трехсетовом матче — 6:4, 1:6, 7:5.

Если что, Меншик в конце марта выиграл у Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Майами.

Во втором круге Сачко одержал победу над 407-й ракеткой мира словаком Милошем Каролем — 6:1, 6:3.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Сачко провел уже 46 матчей — и на этом отрезке у него 30 побед и 16 поражений. В апреле он дошел до финала на грунтовых «челленджерах» в Барлетте и Монце.

Шевченко

Саша тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки.

Более того, на текущем турнире он до сих пор не отдал ни одного сета.

В стартовом матче Шевченко одержал победу над 18-летним чехом Петром Брунцликом — 7:6, 6:3.

Во втором раунде представитель Казахстана разгромил испанца Алехандро Моро-Каньяса — 6:2, 6:2.

У Шевченко пока отрицательный баланс в этом сезоне — 17 побед и 20 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сачко в этом матче можно поставить за 2.05, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: два года назад Саша с трудом обыграл украинца на «челленджере» в Польше — 6:2, 4:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче у Шевченко тоже будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.