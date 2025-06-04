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    Португальцы создадут немцам проблемы?!

    Германия — Португалия: прогноз на Лигу наций со ставкой 3.80

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    Прогноз и ставки на Германия — Португалия
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    Германия примет Португалию в матче 1/2 финала Лиги наций (Лига А). Поединок пройдет 4 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Португалия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал 04 Июня 2025 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:00 Португалия

    Португалия

  • Лиссабон
    •

    Германия

    Путь к 1/2 финала: Сборная провела отличный групповой этап в Лиге наций, уверенно расположившись на 1-й позиции. Германия набрала 14 очков за 6 туров, опередив ближайшего преследователя на 5 пунктов.

    Немцы вышли в четвертьфинал, где оказались сильнее сборной Италии. По сумме 2-х встреч Германия победила с общим счетом 5:4. Сейчас сборной предстоит встретится с крепкой Португалией.

    Германия — Португалия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече группового этапа Лиги наций Германия поделила очки с Венгрией (1:1), упустив победу на 90+9-й минуте. До этого немцы разгромили Боснию и Герцеговину со счетом 7:0.

    Интересно, что Германия не проиграла ни одного матча в Лиге наций. За последние 8 матчей сборная одержала 5 побед при 3-х ничейных результатах — отличные показатели.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Германия является одним из главных претендентов на победу в Лиге наций, но остальные сборные также очень сильны. В параллельном матче сразятся между собой Испания и Франция.

    У Германии есть 3-ка футболистов в нападении, которые показывают отличные результаты в Лиге наций. Тим Кляйндинст, Флориан Вирц и Джамаль Мусиала занимают 2-ю, 3-ю и 4-ю строчку соответственно в списке лучших бомбардиров турнира.

    Португалия

    Путь к 1/2 финала: Эта сборная также образцово-показательно провела групповой этап, уверенно заняв 1-е место в своей группе. Португалия вышла в четвертьфинал Лиги наций.

    Откровенно говоря, португальцам повезло — в 1/4 финала они попали на не самого сильного противника и, ожидаемо, вынесли его. Пострадала сборная Дании с общим счетом 5:3 за две встречи.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре группового этапа Лиги наций Португалия сыграла вничью с Хорватией (1:1), а до этого разгромила Польшу со счетом 5:1.

    За 8 матчей в Лиге наций португальцы все-таки однажды проиграли сборной Дании (0:1) в четвертьфинале. На групповом этапе у сборной 4 победы и 2 ничейных результата.

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    Состояние команды: У Португалии также отличные шансы пошуметь в Лиге наций, но команде будет непросто, ведь остальные сборные тоже будут упираться.

    Несмотря на это, у Португалии есть козырь — это Криштиану Роналду, который лидирует в списке лучших бомбардиров Лиги наций. Форвард сумел забить 6 голов и сделать 1 голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • Германия не проиграла ни одного из 8-и матчей в Лиге наций

    • Португалия проиграла только 1 раз в розыгрыше турнира

    • Германия непременно обыгрывала Португалию в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.90, победа Португалии — 4.00, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 сооветственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные завершат основное время ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.80.

    Прогноз: Команды забьют голы, особенно во 2-й тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия — Португалия?

    Матч Германия — Португалия состоится 04 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия — Португалия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия — Португалия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия — Португалия?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия — Португалия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.90, победа Португалии — 4.00, ничья — за 3.80.

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