Индонезия — Китай: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.25

5 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Индонезия и Китай. Начало встречи — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Китай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Индонезия

Турнирное положение: индонезийская команда претендует на выход на мировое первенство.

«Красно-белые» сейчас имеют в своем активе 9 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице своей группы.

Главная команда Индонезии смогла забить всего 8 мячей, а пропустила целых 14.

Последние матчи: в прошлых играх «команда Гаруды» победила Бахрейн (1:0), но проиграла Австралии (1:5).

До этого же индонезийцы уступили Филиппинам (0:1) и Вьетнаму (0:1).

Перед этим Индонезия сыграла вничью с Лаосом (3:3), но выиграла у Мьянмы (1:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Патрика Клюйверта сохраняют шансы на попадание на чемпионат мира, где сборная Индонезии еще не была. Для этого индонезийцам желательно побеждать в двух оставшихся встречах.

Индонезия близка к тому, чтобы финишировать в топ-4 и пробиться в раунд плей-офф за выход на чемпионат мира.

Китай

Турнирное положение: китайская сборная пока что тоже еще в борьбе за выход на Мундиаль.

«Великая стена» имеет в своем активе 6 очков и располагается на последнем месте в турнирной таблице.

За 8 матчей китайцы смогли забить всего 6 мячей, а пропустили целых 19.

Последние матчи: в прошлых играх Китай проиграл Австралии (0:2) и Саудовской Аравии (0:1).

До этого «красные» выиграли у Кувейта (1:0) в спарринге, но уступили Японии (1:3) в отборе.

Перед этим же главная команда Китая победила Бахрейн (1:0) и Индонезию (2:1).

Не сыграют: все в Китае готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечным Бранко Иванковича необходимо только побеждать в двух оставшихся матчах, чтобы продолжать борьбу за выход на чемпионат мира.

Сборная Китая последний раз была на чемпионате мира в 2002 году, после чего не смогла преодолеть квалификацию и намерена вновь пробиться на Мундиаль.

Статистика для ставок

Китай проиграл 3 из последних 4 матчей

Индонезия выиграла 1 из последних 5 матчей

В последней очной игре Китай выиграл у Индонезии со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Индонезия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.85, а победа Китая — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.84 и 1.89.

Прогноз: Китай если и слабее, то ненамного и вполне может не проиграть в этом матче.

Ставка: победа Китая или ничья за 2.25.

Прогноз: обе команды вполне могут забить в этой игре, поскольку им нужны победы и они будут идти вперед.

Ставка: обе забьют за 1.96.