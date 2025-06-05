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    Китай не проиграет в Индонезии

    Индонезия — Китай: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.25

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    Прогноз и ставки на Индонезия — Китай
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    сборная Китая
    5 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Индонезия и Китай. Начало встречи — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Китай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Индонезия

    Турнирное положение: индонезийская команда претендует на выход на мировое первенство.

    «Красно-белые» сейчас имеют в своем активе 9 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице своей группы.

    Главная команда Индонезии смогла забить всего 8 мячей, а пропустила целых 14.

    Последние матчи: в прошлых играх «команда Гаруды» победила Бахрейн (1:0), но проиграла Австралии (1:5).

    До этого же индонезийцы уступили Филиппинам (0:1) и Вьетнаму (0:1).

    Перед этим Индонезия сыграла вничью с Лаосом (3:3), но выиграла у Мьянмы (1:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Патрика Клюйверта сохраняют шансы на попадание на чемпионат мира, где сборная Индонезии еще не была. Для этого индонезийцам желательно побеждать в двух оставшихся встречах.

    Индонезия близка к тому, чтобы финишировать в топ-4 и пробиться в раунд плей-офф за выход на чемпионат мира.

    Китай

    Турнирное положение: китайская сборная пока что тоже еще в борьбе за выход на Мундиаль.

    «Великая стена» имеет в своем активе 6 очков и располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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    • За 8 матчей китайцы смогли забить всего 6 мячей, а пропустили целых 19.

    Последние матчи: в прошлых играх Китай проиграл Австралии (0:2) и Саудовской Аравии (0:1).

    До этого «красные» выиграли у Кувейта (1:0) в спарринге, но уступили Японии (1:3) в отборе.

    Перед этим же главная команда Китая победила Бахрейн (1:0) и Индонезию (2:1).

    Не сыграют: все в Китае готовы выйти на поле.

    Состояние команды: подопечным Бранко Иванковича необходимо только побеждать в двух оставшихся матчах, чтобы продолжать борьбу за выход на чемпионат мира.

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    Сборная Китая последний раз была на чемпионате мира в 2002 году, после чего не смогла преодолеть квалификацию и намерена вновь пробиться на Мундиаль.

    Статистика для ставок

    • Китай проиграл 3 из последних 4 матчей

    • Индонезия выиграла 1 из последних 5 матчей

    • В последней очной игре Китай выиграл у Индонезии со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Индонезия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.85, а победа Китая — в 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.84 и 1.89.

    Прогноз: Китай если и слабее, то ненамного и вполне может не проиграть в этом матче.

    Ставка: победа Китая или ничья за 2.25.

    Прогноз: обе команды вполне могут забить в этой игре, поскольку им нужны победы и они будут идти вперед.

    Ставка: обе забьют за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индонезия — Китай?

    Матч Индонезия — Китай состоится 05 июня 2025 года в 16:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Индонезия — Китай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Китая или ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индонезия — Китай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Китая или ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индонезия — Китай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индонезия — Китай?

    Коэффициенты букмекеров: Индонезия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.85, а победа Китая — в 5.40.

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