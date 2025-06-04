Экспресс дня 4 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге наций, чемпионате Эфиопии и Кубке Венесуэлы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Германия — Португалия

Футбол. Лига наций. Полуфинал

Сборная Германии уже достаточно долго не выигрывала серьезных трофеев. Сейчас команда нацелена добиться успеха в Лиге наций. Есть отличный шанс одержать победу в турнире.

Групповой этап Лиги А Лиги наций стал для сборной Германии легкой прогулкой. Бундестим потеряла только четыре из восемнадцати возможных очков. В 1/4 финала немцы одолели Италию.

Из пяти ведущих футбольных государств Европы только Италия и Германия не выигрывали второй по значимости турнир континента. Португалия, в свою очередь, уже побеждала в Лиге наций. Однако в предстоящей встрече португальцы считаются андердогами.

Германия — самый неудобный соперник для Португалии. С 2006 года португальцы уступили сопернику все пять поединков. Скорее всего, немцы снова добьются успеха.

Ставка: Победа сборной Германии за 1.86.

«Фасил Кенема» — «Волаитта Дича»

Футбол. Чемпионат Эфиопии

«Фасил Кенема» в мае не выиграл ни одного матча. В четырех встречах у команды были три ничьи и одно поражение.

Последний раз «Фасил Кенема» побеждал 7 апреля. На своем поле клуб одолел «Сент-Джордж» со счетом 2:1. Удастся ли команде начать июнь с виктории?

В предстоящей встрече букмекеры затруднились назвать фаворита. У команд равные шансы на успех. Стоит отметить, что «Волаитта Дича» редко побеждает в гостях. Матч с «Фасил Кенема» вряд ли станет исключением.

Прогнозы и ставки на футбол

Зрелищного футбола ждать не стоит. В четырех последних матчах с участием «Фасил Кенема» не пробивался ТБ 2.5. Высока вероятность, что за 90 минут команды не забьют больше двух мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.40.

«Депортиво Миранда» — «Каракас»

Футбол. Кубок Венесуэлы

«Депортиво Миранда» в прошедшем месяце не одержал ни одной победы. В пяти встречах команда четырежды сыграла вничью и один раз проиграла. Получится ли порадовать болельщиков в матче Кубка Венесуэлы?

В Сегунде «Депортиво Миранда» находится на 4-м месте. Клуб набрал 15 очков в 10 поединках. У «Депортиво Миранда» 3 победы, 6 ничьих и одно поражение.

«Каракас» в таблице чемпионата Венесуэлы идет на 9-й строчке. У клуба 16 очков. В 13 встречах «Каракас» одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

В июне 2024 года «Каракас» взял верх над «Депортиво Миранда» в кубковой встрече. Что будет на этот раз? Букмекеры в ближайшем матче считают фаворитом «Каракас».

Ставка: Победа «Каракаса» с форой (0) за 1.52.

Общий коэффициент — 3.95.