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    Португалия не выйдет в финал Лиги наций, «Каракас» победит в матче Кубка Венесуэлы

    Экспресс дня 4 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге наций, чемпионате Эфиопии и Кубке Венесуэлы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Германия — Португалия

    Футбол. Лига наций. Полуфинал

    Сборная Германии уже достаточно долго не выигрывала серьезных трофеев. Сейчас команда нацелена добиться успеха в Лиге наций. Есть отличный шанс одержать победу в турнире.

    Групповой этап Лиги А Лиги наций стал для сборной Германии легкой прогулкой. Бундестим потеряла только четыре из восемнадцати возможных очков. В 1/4 финала немцы одолели Италию.

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    • Из пяти ведущих футбольных государств Европы только Италия и Германия не выигрывали второй по значимости турнир континента. Португалия, в свою очередь, уже побеждала в Лиге наций. Однако в предстоящей встрече португальцы считаются андердогами.

    Германия — самый неудобный соперник для Португалии. С 2006 года португальцы уступили сопернику все пять поединков. Скорее всего, немцы снова добьются успеха.

    Ставка: Победа сборной Германии за 1.86.

    «Фасил Кенема» — «Волаитта Дича»

    Футбол. Чемпионат Эфиопии

    «Фасил Кенема» в мае не выиграл ни одного матча. В четырех встречах у команды были три ничьи и одно поражение.

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    Последний раз «Фасил Кенема» побеждал 7 апреля. На своем поле клуб одолел «Сент-Джордж» со счетом 2:1. Удастся ли команде начать июнь с виктории?

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    • В предстоящей встрече букмекеры затруднились назвать фаворита. У команд равные шансы на успех. Стоит отметить, что «Волаитта Дича» редко побеждает в гостях. Матч с «Фасил Кенема» вряд ли станет исключением.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Зрелищного футбола ждать не стоит. В четырех последних матчах с участием «Фасил Кенема» не пробивался ТБ 2.5. Высока вероятность, что за 90 минут команды не забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.40.

    «Депортиво Миранда» — «Каракас»

    Футбол. Кубок Венесуэлы

    «Депортиво Миранда» в прошедшем месяце не одержал ни одной победы. В пяти встречах команда четырежды сыграла вничью и один раз проиграла. Получится ли порадовать болельщиков в матче Кубка Венесуэлы?

    В Сегунде «Депортиво Миранда» находится на 4-м месте. Клуб набрал 15 очков в 10 поединках. У «Депортиво Миранда» 3 победы, 6 ничьих и одно поражение.

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  • 01/06/2025

    • «Каракас» в таблице чемпионата Венесуэлы идет на 9-й строчке. У клуба 16 очков. В 13 встречах «Каракас» одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

    В июне 2024 года «Каракас» взял верх над «Депортиво Миранда» в кубковой встрече. Что будет на этот раз? Букмекеры в ближайшем матче считают фаворитом «Каракас».

    Ставка: Победа «Каракаса» с форой (0) за 1.52.

    Общий коэффициент — 3.95.

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    Экспресс дня 4 июня: прогноз и ставка за 3.95, статистика, коэффициенты матча 04.06.202522:30. Португалия не выйдет в финал Лиги наций, «Каракас» победит в матче Кубка Венесуэлы
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