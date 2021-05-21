«Локомотив» продлил контракт с главным тренером

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды

Новое соглашение «железнодорожников» с сербским специалистом рассчитано на три года.

«Каждому тренеру необходимо время для построения боеспособного коллектива. Нынешней весной мы увидели значительный прогресс в действиях как всей команды, так и отдельных игроков.

Довольны тем, что с главным тренером подписан новый контракт, считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене», — заявил гендиректор клуба Владимир Леонченко.

Под руководством Николича «Локомотив» выиграл Кубок России и стал третьим в российской Премьер-лиге.

«Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду "Локомотив", тренерский штаб.

Спасибо руководству клуба — это были легкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах. Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем», — сказал Николич.