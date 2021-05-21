Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» после финала Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити»принял предложение, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Аргентинский футболист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт. Переход будет оформлен после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Челси».

Отмечается, что в «Барселоне» Агуэро будет зарабатывать меньше 10 миллионов евро в год.

Еще одним новичком «Барселоны», скорее всего, станет форвард «Лиона» Мемфис Депай. Голландцу предлагают контракт до лета 2023 или 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман покинет свой пост по окончании сезона.