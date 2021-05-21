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    Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» после финала Лиги чемпионов

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    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро принял предложение «Барселоны», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Аргентинский футболист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт. Переход будет оформлен после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Челси».

    Отмечается, что в «Барселоне» Агуэро будет зарабатывать меньше 10 миллионов евро в год.

    Еще одним новичком «Барселоны», скорее всего, станет форвард «Лиона» Мемфис Депай. Голландцу предлагают контракт до лета 2023 или 2024 года.

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