У «Ривер Плейт» не осталось вратарей перед матчем Кубка Либертадорес

25 футболистовв настоящий момент находятся на карантине в связи с заболеванием коронавирусом. Среди этих игроков оказались все четыре голкипера основного состава аргентинской команды, сообщает Deporte Total.

Перед матчем 5-го тура группового раунда Кубка Либертадорес против колумбийского «Санта-Фе» руководство «Ривера» обратилось в КОНМЕБОЛ с просьбой дозаявить двух голкиперов молодежного состава команды, однако получил отказ.

Таким образом, в игре против «Санта-Фе» «миллионеры» выйдут с полевым игроком в воротах. Уже известно, что вратарские перчатки могут надеть Милтон Каско, Хонатан Майдана или Томас Леканда.

Матч «Ривер Плейт» — «Санта Фе» состоится 20 мая, в ночь со среды на четверг. Начало встречи — 03:00 мск.