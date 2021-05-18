Бензема и Жиру — в заявке сборной Франции на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу.

Форвард «Реала» Карим Бензема получит возможность сыграть за национальную команду впервые с 2015 года. Он долго не вызывался в состав из-за конфликта с Матье Вальбуэна и историей с видеозаписью интимного характера.

Полностью состав сборной Франции выглядит так:

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).

Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корантен Толиссо («Бавария»).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба — «Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).